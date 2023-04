Landkreis Dillingen

06:00 Uhr

Krötenwanderung: Es kreucht und fleucht im Landkreis Dillingen

Plus Kröten, Frösche und Molche sind wieder auf dem Rückweg. Ein Helfer berichtet, auf was Verkehrsteilnehmer achten müssen und wie hoch das Amphibienaufkommen ist.

Von Horst von Weitershausen

Etwa seit Mitte März ist die Amphibienwanderung in der Region in vollem Gange. Kröten, Frösche und Molche versuchen instinktiv ihre Laichplätze zu erreichen, wobei sie jedoch häufig Straßen überqueren müssen. Besonders in früheren Zeiten wurden die Amphibien dabei oft überfahren - gab es doch noch keine Krötenzäune oder Ähnliches.

Mittlerweile werden von den Straßenmeistereien der zuständigen Kommunen oder Landkreise an den bekannten Wanderungsstellen zum Schutz von Kröten, Fröschen und Molchen unterhalb der Leitplanken kleine Folien-Zäune aufgestellt, um sie am Queren der Straße zu hindern. Dafür werden neben den Zäunen in Abständen von rund zwei bis drei Metern Kübel in der Erde versenkt, in die Molche, Kröten und Frösche hineinfallen sollen, wenn sie auf der Suche nach einem Schlupfloch entlang des Zaunes sind. Aus diesen Eimern sammeln dann täglich Helfer und Helferinnen die Laichwanderer auf, um sie über die Straße zu bringen.

