Küche online gekauft, aber nie erhalten

Ein 47-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Dillingen überwies am Mittwoch für eine Küche, die ein bisher unbekannter Betrüger in einem sozialen Netzwerk zum Verkauf angeboten hatte, einen Geldbetrag in Höhe von 450 Euro – einschließlich verlangter Transportkosten auf ein ausländisches Konto. Die Warenlieferung blieb aus und der Unbekannte blockierte den Landkreisbürger in seinen Kontakten. Der geprellte 47-Jährige erstattete jetzt Betrugsanzeige bei der Polizei. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Warenbetrugs. (AZ)

