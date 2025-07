Künstler aus dem Landkreis geben exklusive Einblicke in ihre Arbeit

Der Landkreis Dillingen verwandelte sich in eine große, lebendige Galerie: Am Tag des offenen Ateliers laden Kunstschaffende aus der Region Interessierte ein, hinter die Kulissen ihrer kreativen Arbeit zu blicken. Was sonst im Verborgenen entsteht, wird an diesem Tag erlebbar – die Türen zu den Werkstätten, Malräumen und Ateliers stehen weit offen. Kunstfreunde und Neugierige können nicht nur die fertigen Werke betrachten, sondern mitunter auch den Entstehungsprozess erleben, Fragen stellen und sich mit den Künstlerinnen und Künstlern austauschen.

Brigitte Utz aus Mertingen ist begeistert von den Werken von Ramón Pérez Cruz. Zu Hause hat sie bereits Malerei von ihm an den Wänden. Und auch das jüngste Bild, das das Antlitz einer jungen Frau zeigt, über deren geschlossenen Augen Honig gleich Tränen verläuft, hat es ihr angetan. „Das werde ich erwerben“, sagt sie bestimmt. Zusammen mit ihrem Mann Reinhold besucht sie den aus Kuba stammenden Künstler Ramon Pérez Cruz in dessen Domizil in Buttenwiesen-Pfaffenhofen. Sein Kunststudium konzentrierte sich zunächst auf die alten Meister wie etwa Caravaggio oder Rembrandt, dessen Fähigkeit, mit Textur zu wirken, ihn prägte. „Ich habe einen Film über ihn gesehen. Er ist der Grund, warum ich zu malen begann. Er hat mich mit seiner Technik begeistert, das war und ist die Herausforderung.“

Icon Vergrößern Brigitte Fuss und Jakob Krattiger zeigen in Lauingen nicht nur das Innere ihres selbstgebauten Campers, sondern auch ihre Kunst. Hier halten sie ihr Buch „Kleine Schnecke ganz groß“ und einen der Schlüsselmomente darin in Händen. Foto: Jonathan Mayer Icon Schließen Schließen Brigitte Fuss und Jakob Krattiger zeigen in Lauingen nicht nur das Innere ihres selbstgebauten Campers, sondern auch ihre Kunst. Hier halten sie ihr Buch „Kleine Schnecke ganz groß“ und einen der Schlüsselmomente darin in Händen. Foto: Jonathan Mayer

Ein Künstlerpaar hat einen DHL-Transporter umgebaut

Und so findet man bei Pérez Cruz durchaus ähnliche Ergebnisse, die eher dunkler gehalten sind. „Wer die Technik beherrscht, kann darauf aufbauen“, ergänzt seine Frau Margarethe, die die Galerie organisiert. Die momentane Schaffensphase des Künstlers zeigt das Resultat mehrjähriger Experimente, und dies wiederum ist geprägt von Farbigkeit. Vor allem mit Öl- und Acrylfarben entstanden bunte, mit Lichteinflüssen durchzogene Porträts und Frauenköpfe mit ungewöhnlichen Kopfbedeckungen wie Vasen oder Schnecken. Eine weitere Serie umfasst Darstellungen von Tieren. Und während südamerikanische Rhythmen durch das mit den Bildern bestückte Haus des Paares klingen, kommen weitere Besucher und Besucherinnen wie etwa Xaver und Undine Meyer aus Monheim und genießen die Kunst.

Ganz anders ist die Arbeit von Jakob Krattiger und Brigitte Fuss. Er stammt aus der Schweiz, sie aus Lauingen, wo die beiden am Sonntag eigene Werke präsentieren. Es sind nicht die alten Meister, die die beiden bewegen, es sind menschliche Emotionen und das Reisen. Das Sich-Nicht-Aufhalten-Lassen, wie es Brigitte Fuss beschreibt, was wiederum nicht nur eine Anspielung auf ihren Rollstuhl sein soll, sondern auch auf die wohl größte und für die beiden wichtigste Arbeit des Augsburger Paars: ein Bilderbuch, das auf den Namen „Kleine Schnecke ganz groß“ hört. Darin geht es um Selbstwirksamkeit, um „den Mut, etwas hinzukriegen“, sagt Fuss. Die Sonderpädagogin hat den Text über die kleine Schnecke geschrieben, die ihre Angst und Zurückgezogenheit überwindet. Die bunten, ausdrucksstarken Bilder stammen vom Illustrator Krattiger. In ihrer Arbeit habe sie immer wieder mit Kinderbüchern gearbeitet. „Aber das Thema der negativen Glaubenssätze, die in der Entwicklung behindern, hat mir darin immer gefehlt“, sagt Fuss. Also schrieb sie selbst drauf los. Eine Religionslehrerin, die sich am Sonntag umschaut, hat das Buch im Unterricht bereits benutzt und ist begeistert: „Die Bilder sind sehr ansprechend für Kinder.“

Birgit Hartl klebt Aufkleber auf ihre Bilder, um auf Umweltverschmutzung aufmerksam zu machen

Krattigers und Fuss‘ Atelier ist an diesem Sonntag aber noch aus einem anderen Grund ein Hingucker: Denn ihr Atelier hat vier Reifen und bis vor einigen Monaten noch Pakete für die DHL ausgeliefert. Jetzt, nach einiger Umbauarbeit, ist es ein Camper – und die beiden sind damit regelmäßig unterwegs. Auf seinen vielen Reisen quer durch Europa sammelt das Paar Eindrücke, die dann, oft gleich vor Ort, in Krattigers Kunst einfließen. Zwei Motive stechen dabei besonders hervor: „Die Liebe zum Meer und die Liebe zu den Bergen“, sagt er.

Icon Vergrößern Birgit I. Hartl zeigte auf dem Hof in Hohenreichen ihre vielfältigen Kunstergebnisse Foto: Marion Buk- Kluger Icon Schließen Schließen Birgit I. Hartl zeigte auf dem Hof in Hohenreichen ihre vielfältigen Kunstergebnisse Foto: Marion Buk- Kluger

Birgit Hartl in Hohenreichen kann sich am frühen Nachmittag ebenso über reges Interesse freuen. Sie präsentiert vor und in der Garage unter ihrem Atelier ihre variierende Kunst. „Mir wird es sehr schnell langweilig, daher bin ich vielseitig aufgestellt “, sagt sie schmunzelnd. Und so findet der Besucher Landschaften in Aquarell, durchaus abstrakt, Tiermalerei und Bilder-Collagen, in denen sie andere Materialien einarbeitet. „Hier bringe ich auch kleine sozialkritische Anmerkungen zum Ausdruck.“ Zum Beispiel, wenn sie bei einer Heuschrecke den achtlos weggeworfenen Müll in der Natur mittels eines Aufklebers aufzeigt. Die Gäste können mit Birgit Hartl nicht nur über ihre Bilder sprechen, sondern auch über einen weiteren Aspekt ihrer Arbeit. „Ich arbeite als Kunstgeragogin, das heißt, ich arbeite mit hochaltrigen und von Demenz betroffenen Menschen im kreativen Bereich. Bis ins hohe Alter können dadurch neue Gehirnzellen gebildet werden. Kunst als Teilhabe.“ Ein Gedanke, der mit dem Tag des offenen Ateliers für alle Altersgruppen umgesetzt wird.