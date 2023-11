Landkreis Dillingen erhält erneut europäische Umwelt-Auszeichnung

Der Landkreis wurde wegen verschiedener Projekte wieder als Energie- und Klimaschutzkommune ausgezeichnet. Rein rechnerisch ist der Landkreis bereits energieautark.

Der Landkreis Dillingen wurde laut einer Pressemitteilung jüngst erneut mit dem European Energy Award ausgezeichnet und erhielt damit das Prädikat „Europäische Energie- und Klimaschutzkommune“. Damit wird dem Landkreis nach Aussage von Landrat Markus Müller ein überdurchschnittliches Engagement im Bereich des Klima- und Umweltschutzes bescheinigt. Der European Energy Award (EEA) ist ein europäisches Gütezertifikat für die Nachhaltigkeit der Energie- und Klimaschutzpolitik von Kommunen.

Um zur Energiewende einen wirkungsvollen Beitrag zu leisten, hat der Umweltausschuss des Kreistages bereits im Jahr 2015 die Teilnahme am Energie-Award beschlossen und entsprechende Projekte, wie beispielsweise die Sonnen- und Wärmekampagne, auf den Weg gebracht, die zu mehr Klimaschutz beitragen sollen. Bereits im Mai 2023 hat das Gremium auf Initiative von Landrat Markus Müller der erneuten Teilnahme am Wettbewerb für weitere drei Jahre bis Ende Oktober 2026 zugestimmt.

Landkreis hat Plan für Klimaneutralität bis 2040

Nahezu zeitgleich zur erneuten Auszeichnung mit dem EEA wurde das Ergebnis der Re-Zertifizierung durch das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) in der letzten Sitzung des Umweltausschusses vorgestellt.

Wirtschaftsförderer Christian Weber betonte dabei, dass auf dem Gebiet des Landkreises so viel Strom erzeugt werde, dass er sich bilanziell komplett mit Ökostrom versorgen könnte. Positiv wurde bei der Re-Zertifizierung zudem vermerkt, dass rund 95 Prozent der landkreiseigenen Gebäude mit erneuerbarer Wärme versorgt werden. Ebenso positiv bewertet wurden zudem die Erarbeitung einer Klimastrategie mit dem Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2040, Angebote zur Energieberatung, die Neuauflage des Energiekompasses und der Sonnen- und Wärmekampagne.

Landrat Markus Müller dankte bei der Sitzung des Umweltausschusses insbesondere den Mitgliedern des Gremiums und den Vertretern des Energiebeirats, die mit viel Engagement den European Energy Award vorangetrieben hätten. Daneben dankte Müller den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern für die Umsetzung lokaler Projekte und Initiativen.

Zubau an Photovoltaik bei den Erneuerbaren am größten

Neben den laufenden Initiativen wolle sich Müller auf dem Erreichten aber nicht ausruhen, so die Pressemitteilung, sondern auf dem Gebiet des Klimaschutzes "vielmehr weitere Akzente setzen und dazu die nächste Förderperiode des EEA bis Ende Oktober 2026 nutzen". Dazu sollen die Wirtschaftsförderstelle am Landratsamt und das Regionalmanagement des Landkreises gemeinsam mit den neu bestellten Agenda-21-Beauftragten, Kreisrätin Annett Jung und Kreisrat Joachim Hien, nachhaltige Impulse setzen. „Klimaschutz muss in seiner Vielfalt und mit seinen Chancen und Perspektiven effektiv und effizient in unserer Gesellschaft noch stärker verankert werden“, zeigt sich Müller überzeugt, dazu seitens des Landkreises einen Beitrag leisten zu können.

Bei der vergangenen Sitzung des Umweltausschusses gab Christian Weber zudem einen Überblick zur Erzeugung regenerativer Energien im Landkreis. Danach zeigte sich bei der Zusammenfassung der Erzeugungszahlen der regionalen Energieversorger zum Stichtag 31. Dezember 2022, dass rein rechnerisch 134,88 Prozent des Gesamtstromverbrauchs im Landkreis durch regenerative Energien erzeugt wurden.

Der Gesamtstromverbrauch lag danach bei 550.557 MW/h, die regenerativ erzeugte Strommenge bei 742.575 MW/h. Erzeugt wurde sie aus Biomasse, Windkraft, Wasserkraft, Kraft-Wärme-Kopplung und Solar-/Photovoltaik. Der größte Zubau war dabei im Bereich der Photovoltaik zu verzeichnen. In diesem Sektor nahm die Eigenverbrauchsquote in den vergangenen Jahren deutlich zu. (AZ)