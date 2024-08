Lauinger Schwimmer: „Je mehr man sich quält, desto besser wird man“

Die olympische Flamme in Paris schwächt langsam ab. Bereits am Sonntag werden die letzten Medaillen vergeben. Bis die Paralympics am 28. August beginnen, müssen sich Sportfans noch etwas gedulden. Diese Pause hat Noah Lerch nicht. Der gebürtige Lauinger trainiert elfmal pro Woche in der Olympiaschwimmhalle in München. Seine Stärke: Langstreckenschwimmen. Zwischen 400 Meter und 10 Kilometer Strecke ist alles dabei. Wie Oliver Klemet, der im Freiwasserschwimmen am Freitag überraschend die Silbermedaille erkämpfte. Favorit Florian Wellbrock wurde Achter. Noah Lerch hat das natürlich gespannt mitverfolgt.

