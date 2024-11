„Mama, Papa – ich habe Angst“: Was Eltern für ihre Kinder tun können

Ein Geräusch in der Nacht, ein fremder Mensch, ein „Monster“ unterm Bett – und später vielleicht die Angst, von anderen Kindern ausgelacht oder von der Lehrkraft abgefragt zu werden. Auch wenn sie Erwachsenen manchmal unbegründet erscheinen, sind für Kinder ihre Ängste sehr real. Sätze wie „Du brauchst doch keine Angst haben“ helfen ihnen nicht. „Angst kann das Ergebnis der Einschätzung einer Gefahr sein, im Vergleich zu den eigenen Kompetenzen, und damit eine Botschaft an die Eltern, dass ein Kind in Not ist“, sagt Antje Werner von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Landkreis Dillingen der KJF Soziale Angebote Nordschwaben.

Sie hat acht Leitsätze, die den Kindern helfen sollen, ihre Angst zu verarbeiten: 1. Kinder orientieren sich an ihren Eltern: Zeigen Sie, wie Sie mit Ängsten umgehen. 2. Lösen Sie nicht das Problem für das Kind. Beziehen Sie das Kind stattdessen mit ein und trauen Sie ihr oder ihm etwas zu. 3. Vermeiden Sie es, die Angst zu rationalisieren, zu ignorieren oder zu dramatisieren. 4. Kinder entwickeln Selbstvertrauen durch die eigene Bewältigung von Ängsten. Geben Sie dafür Anerkennung. 5. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo. 6. Lassen Sie Ihr Kind Ängste im Spiel ausagieren. Mit dem Erzählen von passenden Geschichten können Sie unterstützen. 7. Auch magische Hilfen und Kreativität können bei der Verarbeitung von Ängsten helfen. 8. Nehmen Sie bei ausgeprägten oder tieferen Ängsten professionelle Hilfe in Anspruch.

Onlineberatung ist auch möglich

In Dillingen sowie an über 25 weiteren Orten in Schwaben, im Allgäu und im bayerischen Oberland helfen die Erziehungs-, Jugend- und Familienberaterinnen und -berater der KJF Augsburg bei allen Fragen rund um Erziehung und Familienalltag unkompliziert und kostenfrei weiter. Sie unterliegen der Schweigepflicht. In Dillingen befindet sich die Beratungsstelle am Ulrichsplatz 3, die Kontaktdaten sind: Telefon: 09071/770390, E-Mail: eb.dillingen@kjf-kjh.de. Zusätzlich kann die anonyme Onlineberatung unter www.caritas.de/onlineberatung genutzt werden.



Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung der KJF Augsburg



Im Regierungsbezirk Schwaben bietet die katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg fast flächendeckend Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungen an. Auch im angrenzenden Bezirk Oberbayern sind die Beraterinnen und Berater im Landkreis Weilheim-Schongau präsent. Aktuell sind die Fachberaterinnen und -berater der KJF Augsburg jährlich mit rund 18.000 Personen im direkten Beratungskontakt. Besondere Beratungen wie Schreibabyberatung oder „Kinder im Blick“-Kurse für Elternteile in Trennung gehören in zahlreichen Landkreisen zum Angebot – über klassische Erziehungsberatung hinaus. In fünf Landkreisen gibt es explizit eine Fachstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. (AZ)