Mehring über Gigabit-Förderung: "Bereits 3900 Haushalte im Kreis Dillingen angeschlossen"

Ein Bericht des bayerischen Finanzministeriums über "Digitale Infrastruktur 2023" zeigt aus Sicht der Freien Wähler Erfolge für den Glasfaserausbau in der Region.

Der Breitbandausbau in Bayern habe seit 2014 endlich deutlich Fahrt aufgenommen, meldet Landtagsabgeordneter Fabian Mehring ( Freie Wähler) in einer Pressemitteilung. Dies bestätige der aktuelle Bericht "Digitale Infrastruktur 2023" des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat. "Bei uns in Schwaben profitieren über 60 Prozent der Kommunen vom Gigabit-Förderprogramm", erklärt Mehring. Dabei freue sich Mehring besonders über Erfolge des bundesweit einzigartigen Förderprogramms des Landtags im Landkreis Dillingen: "24 von 27 Gemeinden im Landkreis Dillingen nutzen die Bayerische Gigabitrichtlinie und konnten damit rund 3900 Adressen mit Glasfaser anbinden", so der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion.

"94 Prozent der öffentlichen Schulen gigabitfähig angebunden"

Wie Mehring weiter berichtet, wurden bisher 10,5 Millionen Euro an Fördergeldern zugesagt. Am Ausbau des schnellen Internets beteiligen sich sogar 26 der 27 Gemeinden im Landkreis. Mehring: "Hierfür wurden bereits Fördergelder von rund 11 Mio. Euro zugesagt", so Mehring. Entsprechend positiv fällt die Gesamtbilanz des Landespolitikers aus. Dennoch sagt Mehring, er sei erst zufrieden, "wenn auch die letzte Lücke in unserer Heimat geschlossen werden konnte".

Inzwischen seien aber bereits 87 Prozent der Anschlüsse in Betrieb, 94 Prozent der öffentlichen Schulen seien gigabitfähig angebunden. Dabei betont Mehring nicht zuletzt die Unterstützung der Landespolitik, die den Kommunen in der Region beim Ausbau kräftig unter die Arme greife: "Seit 2014 wurde der Landkreis Dillingen mit rund 22,2 Millionen Euro im Breitbandausbau unterstützt. Diese Fördermöglichkeiten wollen wir hierzulande auch weiterhin sicherstellen und die neue Bundesförderung entsprechend kofinanzieren", so Mehring. (AZ)

