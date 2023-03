Landkreis Dillingen

Nach 20 Jahren: Walter Stegmiller hört als Vorsitzender des Maschinenrings auf

Nach 20 Jahren als Vorsitzender des Maschinenrings gibt Walter Stegmiller am Donnerstag sein Amt ab.

Plus Als Vorsitzender des Maschinen- und Betriebshilferings Dillingen hat Walter Stegmiller viele Veränderungen in der Landwirtschaft begleitet. So hat er die Zeit erlebt.

Nach 20 Jahren gibt Walter Stegmiller seinen Posten als Vorsitzender ab. Im Rückblick auf die verantwortungsvolle Tätigkeit meint der Villenbacher: "Mir hat es Spaß gemacht, weil wir den Landwirten etwas anbieten, das Zukunft hat." Was das Ehrenamt dem Landwirt persönlich brachte? "Man hat einen wesentlich besseren Einblick in die Organisation." Doch nun, findet der 66-Jährige, sei es an der Zeit, Jüngere ans Ruder zu lassen. Seine Zeit beim Maschinen- und Betriebshilfsring Dillingen neigt sich dem Ende zu.

