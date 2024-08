Nach Anschlag in Solingen: Sind Messer im Landkreis Dillingen ein Problem?

Dienstagabend in Höchstädt: Ein 53-Jähriger bedroht einen anderen Mann in einem Wohngebiet mit einem Messer. Samstagnacht, wieder Höchstädt: Ein Streit zwischen drei Personen eskaliert, ein 29-Jähriger geht zu seinem Auto und kehrt mit einem Messer zurück. Mitte Juli, Obermedlingen: Drei Jugendliche pöbeln auf dem Dorffest Besucher an, einer fuchtelt mit einem Kampfmesser vor einer 15-Jährigen herum, bedroht sie. Ende Februar, Holzheim: Zwei Bewohner einer Asylunterkunft geraten aneinander, einer nimmt ein Küchenmesser und verletzt den anderen. Immer wieder meldet die Polizeiinspektion Dillingen in ihrem täglichen Pressebericht Vorfälle, bei denen ein Messer im Spiel war. Gerade nach dem Anschlag in Solingen vor einer Woche stellt sich da die Frage: Ist Messerkriminalität im Landkreis Dillingen ein Problem?

Jonathan Mayer