Nullnummer beim Derbyklassiker in Glött

Mit einem leistungsgerechten 0:0-Remis endete der Landkreisklassiker Glött gegen den FC Lauingen in der Fußball-Kreisliga West. Die Partie flachte im zweiten Abschnitt fußballerisch richtig ab. Beide Mannschaften agierten da hektisch und ungenau. Dabei waren die Gäste druckvoller gestartet. Aus dieser anfänglichen Überlegenheit konnten die Mohrenstädter jedoch kein Kapital schlagen. Nach 20 Minuten meldete sich Glött erstmals mit der Großchance des aufgerückten Franz Bacherle zu Wort. Nach einer halben Stunde verpasste Raphael Martin die Lilien-Führung. Ein Lauinger Abwehrbein konnte im letzten Moment klären. Beide Kontrahenten hatten nach dem Wechsel große Probleme, sich Torchancen herauszuspielen. Die fehlerbehaftete Spielweise zog sich durch alle Mannschaftsteile. Am Ende wurde hüben wie drüben die Brechstange ausgepackt, doch gefährliche Torabschlüsse kamen kaum mehr zustande. Auch das Überzahlspiel in der Schlussphase – nach einem Platzverweis für FCL-Akteur Marc Garmatter – konnte sich die SSV nicht mehr zunutze machen. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Brugger, Weigl, F. Bacherle, Taner, Ostertag (90. Guggemos), B. Waidele, Morais de Almeida (62. Strehle), St. Ansbacher (74. Wiedemann), Stutzmüller, Martin FC Lauingen: Nimanaj; Strak, Gentner, Almuri, Zengerle, Gashi (80. Egger), Hander, Hummel (80. Gartmatter), Pertler (62. Klose), Rutkowski (46. Grandel), Marek (62. Lauft) SR: Johannes Heider (TSV Bissingen) Zuschauer: 250

Kreisliga West

TG Lauingen – Dillingen 6:0. Einen Blitzstart legten die favorisierten Gastgeber hin und führten nach einer Viertelstunde bereits 3:0. In der Folge beruhigte sich das Geschehen was Torerfolge betrifft. Spätestens nach dem 4:0 und 5:0 durch den eingewechselten Timur Cukur (64./80.) war die Entscheidung gefallen. Türk Gücü machte damit den Sprung ganz nach vorne, die SSV Dillingen hängt als neues Schlusslicht weiterhin im Tabellenkeller fest. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Dülger; Baki, Wiedenmann, Tufan, Er (59. Cukur), Ellici, Enes Arslan (61. Nuh Arslan), H. Kaya, Yüce, Askar, Neziri (58. S. Kaya) SSV Dillingen: Wagner; Hildmann, Riedinger, Stachelski, G. Nuraj, Sakowrjaschin, F. Lloqanaj (46. A. Nuraj), Gehring, Sailer, Hoti, Yilmaz Tore: 1:0 Yigitcan Yüce (2.), 2:0 Gahzi Askar (7.), 3:0 Hamzacan Tufan (15.), 4:0 Timur Cukur (64.), 5:0 Timur Cukur (80.), 6:0 Nuh Arslan (85.) Gelb-Rot: Algert Hoti (52./SSV) SR: Dominik Mayr (SV Wörnitzstein-Berg) Zuschauer: 145

Bei Holzheim platzt der Knoten

Holzheim – Altenmünster 2:1. Es waren erst einige Minuten in diesem Nachbarschaftsduell gespielt, als Holzheims Fabian Miller einen Heber verzog. Auf der Gegenseite bewahrte Keeper Sebastian Heimbach seine Elf in zwei Szenen vor einem Rückstand. Gast Altenmünster versuchte überwiegend über ihren Routinier Sebastian Kaifer zum Führungstreffer zu kommen, Holzheim hielt aber dagegen und so ging es torlos in die Kabine. In der 58. Minute versuchte der SCA dreimal, bei einem Standard zu klären, ehe der aufgerückte Julian Rupp doch noch per Kopf zum 1:0 traf. Der Jubel hielt nicht lang: Fast mit dem Gegenzug gab es Elfmeter für Altenmünster, den Stefan Kirchberger verwandelte. Als das Spiel auf Messers Schneide stand, landete ein Freistoß von Simon Granzer aus gut 25 Metern zum 2:1 in den Maschen (80.). Altenmünster rannte nochmals an, doch die Aschbergler erkämpften sich ihren ersten Saisonsieg über die Zeit. (bg)

Patrik Pecher (rechts) vom SC Altenmünster im Kopfballduell mit David Peter (in der Bildmitte Holzheims Siegtorschütze Simon Granzer). Foto: Karl Aumiller

SV Holzheim: Heimbach; Scheider, D. Peter, Geißler, Feistle, T. Allmis, Miller (46. Petermann), Granzer (84. Peter), Dietrich (68. S. Allmis), Graf, Rupp SC Altenmünster: Fischer; Gruber, Kirchberger (62. Bauer), Pecher, De Souza Wolf (68. Kirchberger), Kaifer, Kalkbrenner, Roth, P. Henne (62. Mayer), Glenk, Wieland Tore: 1:0 Julian Rupp (58.), 1:1 Stefan Kirchberger (61./FE), 2:1 Simon Granzer (80.) SR: Michael Klinge (TSV Binswangen) Zuschauer: 135

Neuburg/K. – FC Gundelfing. II 2:2. Reichlich Spannung brachte das Topspiel des Verfolgers aus Gundelfingen beim Tabellenführer. Das Remis, das der Gundelfinger U23 der eingewechselte Routinier Bernd Scheu mit seinem 2:2 rettete, kostete Aufsteiger SV Neuburg/Kammel seinen Spitzenplatz und lässt die Topvereine noch enger zusammenrücken. (dz)

FC Gundelfingen II: Müller; Riedinger, Leimer, Toth (44. Groepper), Schön, Nelkner, Frisch, Wachs, Pinto Pires (64. Mehani), Gumpinger, R. Schneider (64. Scheu) Tore: 0:1 Michel Riedinger (11.), 1:1 Maximilian Hutner (26.), 2:1 Robin Mayer (45.), 2:2 Bernd Scheu (79.) SR: Thomas Müller (SV Münsterhausen) Zuschauer: 150

Kreisliga Nord

Monheim – Höchstädt 2:1. Die Freude über das 0:1 durch Simon Stelzle währte bei der SSV nur drei Minuten, da glich Linus Böck schon für Gastgeber Monheim aus. Noch vor dem Wechsel besiegelte Luca Keppler per Strafstoß zum 2:1 das Schicksal der Rothosen an diesem Sonntagnachmittag. Sie bemühten sich nach dem Wechsel vergeblich um den Ausgleich. (dz)

SSV Höchstädt: Huber; Gritzuhn, N. Korittke, Weit, Stelzle, S. Wanek, Guber, Zecevic, Bytyqi, P. Wanek, Wurm; Kaiser, L. Mayerle, Azouz, M. Mayerle, Amachtal, Kölle Tore: 0:1 Simon Stelzle (15.), 1:1 Linus Böck (18.), 2:1 Luca Keppler (39./FE) SR: Martin Faußner (SV Niederhofen-E.) Zuschauer: 160

Ehingen-O. – Möttingen 0:1. Beiden Teams merkte man in Hälfte eins an, dass sie schon einige Spiele auf ein Erfolgserlebnis warten. Torraumszenen blieben rar. Vieles war Stückwerk. Der tiefe Platz trug auch nicht zum Spielfluss bei. Nach dem Wechsel änderte sich wenig, jede Mannschaften hoffte auf den Lucky-Punch. Dieser gelang in der 72. Minute Mario Rathke – 0:1. Ehingen-Ortlfingen war wie immer bemüht, bei seinen wenigen torgefährlichen Aktionen aber glücklos und gerät immer tiefer in den Abstiegskampf. (muerai)

SV Ehinngen-O.: Grohall (46. Kukula); Birthelmer, Ostermeier (28. Deil), Steppich (72. Ostermeier), Aust, Behringer, Stefanovic (28. Sedlacek), Dennerlöhr, Leser, Stettberger, Meitinger Tor: 0:1 Mario Rathke (72.) SR: Tobias Willer (SpVgg Bachtal) Zuschauer: 80