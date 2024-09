„Ohne Gesundheit ist alles nichts“

Von Yoga bis hin zu einem Trommelkurs – vom 8. bis 31. Oktober können Interessierte an verschiedenen Orten in den Regionen Lindau, Kempten/Oberallgäu, Dillingen, Günzburg/Neu-Ulm und Kaufbeuren/Ostallgäu bei den Tagen der seelischen Gesundheit ein vielfältiges Angebot rund um die Themen psychisches Wohlbefinden und Achtsamkeit entdecken. Jede dritte Person in Deutschland leidet laut dem Bundesministerium für Gesundheit unter einer psychischen Erkrankung. Im Gegensatz zu körperlichen Beschwerden sind diese mit bloßem Auge nicht zu erkennen – weder für das Umfeld noch für die Betroffenen selbst.

Umso wichtiger ist es, auf das Thema seelische Gesundheit aufmerksam zu machen und Solidarität gegenüber betroffenen Menschen zu zeigen. Bezirkstagspräsident Martin Sailer freut sich, auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft für die Veranstaltungsreihe zu übernehmen: „Psychische Gesundheit geht uns alle an. Deshalb freue ich mich, dass die Veranstalterinnen und Veranstalter wieder ein ansprechendes und niedrigschwelliges Programm zusammengestellt haben.“

Der Bezirk Schwaben unterstützt die Veranstaltung

Die Tage der seelischen Gesundheit richten sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger, Menschen mit psychischer Erkrankung und ihre Angehörigen. Organisatorinnen und Organisatoren des Veranstaltungsprogramms sind: Gemeindepsychiatrische Steuerungsverbund (GPSV) in Dillingen, Gemeindepsychiatrische Verbund (GPV) in Kempten/Oberallgäu mit verschiedenen Veranstaltern, Gemeindepsychiatrische Verbund (GPV) in Kaufbeuren/Ostallgäu, Gemeindepsychiatrische Verbund (GPV) Lindau und Teilhabenetzwerk Günzburg/ Neu-Ulm.

Vorträge zum Thema Burnout und richtige Ernährung

Der Bezirk Schwaben und die Krisendienste Bayern unterstützen das Format. Das Angebot der Tage der seelischen Gesundheit knüpft an den Welttag für seelische Gesundheit (World Mental Health Day) an. Dieser wurde 1992 von der World Federation for Mental Health (WFMH) ins Leben gerufen und wird seitdem jährlich am 10. Oktober begangen. Das Programm und weitere Informationen: www.bezirk-schwaben.de/tage-der-seelischen-gesundheit.

Das Programm im Kreis Dillingen sieht wie folgt aus:

Mittwoch, 8. Oktober, 15 bis 17.30 Uhr: Sparkassensaal, Eingang Lammstraße 16, Dillingen: Auftaktveranstaltung mit Kunstausstellung und Vorträgen zum Thema „Arbeit und Psyche“.

Donnerstag, 9. Oktober, 19 Uhr: Chili Dillingen: Vortrag mit Albert Pröller, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie zum Thema „Psychische Erkrankung und Arbeit“.

Donnerstag, 10. Oktober, 18 Uhr: Pfarrheim Wertingen: Vortrag mit Kar Heinz Möhrmann, Angehöriger und Vorstand ApK Bayern, zum Thema: „Nach der Krise ist vor der Krise“.

Donnerstag, 10. Oktober, 19 Uhr: Pfarrheim Bissingen: Vortrag mit Yvonne Kaleja, Psychologin, zum Thema „Umgang mit Burnout und Dauerstress“.

Mittwoch, 16. Oktober, 19 Uhr: Chili Dillingen: Vortrag mit Elke Rathgeb, Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, zum Thema „Gesunde Ernährung im Arbeitsleben“. (AZ)