So ist es für die Schüler aus der Region beim Planspiel Börse gelaufen

Das Planspiel Börse der Sparkasse ist seit Jahren beliebt, auch im Landkreis Dillingen. Welche Schüler dieses Mal beim Aktienpoker die Nase vorne hatten.

Planspiel Börse – bereits seit Jahren gibt dieses von den Sparkassen in Europa initiierte Spiel Jugendlichen die Möglichkeit, ohne Risiko die Börse spielerisch kennenzulernen. Und obendrein können sie dabei noch tolle Preise gewinnen. Selbst mit Aktien und anderen Wertpapiere handeln und damit geschickt das eigene Vermögen vermehren - das will gelernt sein. Genau darum geht es beim Planspiel Börse, das auch im Landkreis Dillingen wieder stattgefunden hat. So funktioniert es: Mit einem fiktiven Depot und einem virtuellen Spielkapital können die Jugendlichen handeln, planen, rechnen und Strategien überlegen. Dabei ist die Spielsimulation ziemlich real. Denn: Bei allen Transaktionen gelten die echten Börsenkurse. Wie ist es für unsere Schüler gelaufen?

Schüler aus den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries nehmen am Planspiel Börse teil

Gestartet wurde das Planspiel Börse im Oktober 2023, Ende Januar war Schluss. Vor wenigen Tagen fand nun die Siegerehrung statt. Als Startkapital erhielten alle Einzelkämpfer oder Gruppen jeweils 50.000 Euro. Insgesamt gab es 44.976 Teams, die sich aus 103.506 Teilnehmern in Deutschland, Frankreich, Italien Lateinamerika Luxemburg und Österreich zusammengesetzt haben. Davon waren auch 125 Teams mit 360 Teilnehmern von neun Schulen aus den Landkreisen Dillingen und dem Donau-Ries dabei.

Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den beiden schwäbischen Landkreisen wurden 2.422 Transaktionen durchgeführt, 81,6 Prozent von ihnen haben ihren Depotwert erhöht 18,4 Prozent machten Verluste. Die besten Teams, Einzelkämpfer und Schulen wurden dieser Tage von der Sparkasse Dillingen-Nördlingen mit ihren Preisen ausgezeichnet. Moderiert wurde die Veranstaltung im Kino Dillingen von Matthias Krist, Leiter Vorstands-Stab, Melanie Weißenburger, Marketing im Vorstands-Stab, und Holger Renner, Wertpapier-Spezialist und Privat-Banking.

Lauinger und Dillinger Gymnasium sind beim Planspiel Börse vorn mit dabei

Platz eins ging im Schülerwettbewerb mit einem Depotgesamtwert über 60.274,15 Euro an das Team NiponAxe (Oliver Herczeg und Nataniel Panitz), Klasse 11b am Johann-Michael Seiler-Gymnasium Dillingen. Sie konnten sich über 300 Euro als Preis freuen. Bayernweit belegten die beiden den Platz 105, in Deutschland Platz 405. Platz eins als beste Schule belegte das Albertus-Gymnasium Lauingen mit einem Durchschnittswert aller Depots über 52.500,61 Euro, was mit dem Wanderpokal „Bulle und Bär“ ausgezeichnet wurde. Platz eins beim Lehrkräftewettbewerb belegt Christian Leinweber von der Maria-Ward-Realschule Wallerstein mit einem Depotwert von 56.625,98 Euro. Bayernweit bedeutet dies Platz 69, in Deutschland Platz 307.

Auch das Thema Nachhaltigkeit wird prämiert

Inbegriffen beim Planspiel ist auch ein Nachhaltigkeitswettbewerb. Soziales, ökologisches und trotzdem wirtschaftlich sinnvolles Handeln werden immer wichtiger, sagen die Experten bei der Preisverleihung. Ziel des Themenschwerpunkts „Nachhaltigkeit” war es, zukunftsorientiertes und verantwortungsvolles Handeln zu fördern. Dabei holte sich das Schüler-Team „StockzPluh vom Albertus-Gymnasium in Lauingen mit dem Ertrag Nachhaltigkeit über 5.266,37 Euro den ersten Platz. Auch sie erhielten als Preis 300 Euro. Bayernweit: Platz 64, in Deutschland Platz 274.

