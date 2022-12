Photovoltaik auf dem Feld: Ernte im Schatten der Energiewende

Durch Agri-PV sollen Strom und Lebensmittel auf einer Fläche produziert werden. Das Potenzial ist riesig. Warum es das noch nicht im Landkreis Dillingen gibt.

Eine grün-hellbraune Wiesenfläche im Norden von Gersthofen. Neben dem bestehenden Solarpark mit sonst eher horizontal geneigten PV-Paneelen ragen, rund drei Meter hoch, senkrecht ausgerichtete Module in den weißblauen Himmel. Das ist kein Montagefehler, sondern eine Versuchsanlage der Lechwerke (LEW). Trotz der Anlagen hätte ein Landwirt hier genügend Platz, um sein Feld ordentlich zu bestellen und reichlich Sonnenernte einzufahren. Mit der Testvorrichtung und ihren beidseitig Sonnenkraft aufnehmenden Zellen wollte der Energieversorger die Potenziale der sogenannten Agri-Photovoltaik – kurz Agri-PV genannt – ausloten. Was lustig klingen mag, steht aber für eine spezielle Art der Energiegewinnung, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen könnte. "Sie kann einen Beitrag dazu leisten, das Thema Flächenkonkurrenz zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und Energieerzeugung zu entschärfen", gibt sich Walter Albrecht, Leiter Kommunalmanagement bei LEW, überzeugt. Das sei in unserer Region mit hoher Flächennachfrage, starker landwirtschaftlicher Nutzung und großem Erzeugungspotenzial ein zentraler Aspekt. Könnte Agri-PV also auch im Landkreis Dillingen bald zum Landschaftsbild gehören?

Ein solches Pilotprojekt, mittlerweile abgeschlossen, sucht man auf dem Boden der Region zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen vergebens. Doch hat Dillingen das System schon längst auf dem Schirm. "So etwas stellt eine mögliche Lösung dar", heißt es aus dem Landratsamt. Laut Sprecher Peter Hurler sei eine Doppelnutzung der Fläche "sinnvoll und nachhaltig". Bisher seien aber noch keine Anlagen realisiert worden. Hurler weiter: "Die förderrechtlichen Schwierigkeiten seitens der EU werden wohl zeitnah beseitigt, sodass Landwirte trotz PV-Stromproduktion auf ihren Flächen auch noch Prämien für landwirtschaftliche Produktion bekommen können."

Mancher Landwirt im Landkreis Dillingen schwärmt gar von den Möglichkeiten, die Agri-PV bietet - gerade auf weniger ertragreichen Äckern. Foto: AgroSolar Europe

In Deutschland steht Agri-PV noch in der Nischenecke

Während sich Kreisbäuerin und Kreisrätin Annett Jung aus Sonderheim vor Kurzem im Umweltausschuss für Agri-PV-Anlagen starkgemacht hat, traut Eugen Bayer dem Konzept eine gute Zukunft zu. Der Kreisgeschäftsführer beim Bayerischen Bauernverband (BBV) hatte sich im Allgäu über die Möglichkeiten schlau gemacht wie auch der Haunsheimer Biolandwirt Christian Bösch auf eigens besuchten Fachmessen. Der 27-jährige, der vor zwei Jahren den Hof seiner Eltern übernahm, schwärmt sogar von der technischen Möglichkeit, Lebensmittel und Strom auf derselben Fläche zu produzieren: "Wir haben teilweise Grund mit relativ schlechter Bodenqualität, und den Ertragsverlust können wir über den Sonnenstrom wieder ausgleichen." Den Vorteil, dass Stromerzeugung nicht auf Kosten des Kerngeschäfts der Bauernschaft gehen muss, stellt auch Benedikt Decker heraus, der beim BBV zuständig für Kommunikation ist und im Wittislinger Familienbetrieb immer wieder hilfreich zur Stelle steht.

Sein Verband steht der Kombination von Stromgewinnung und Landwirtschaft grundsätzlich positiv gegenüber, wie dessen Referent für nachwachsende Rohstoffe, Christian Bürger, betont. "Allerdings sollte man im Einzelfall stets die Wirtschaftlichkeit der nicht ganz billigen Geräte prüfen, zumal auch die Bewirtschaftung dadurch aufwendiger wird." Und tatsächlich steht die Technologie in Deutschland, anders als etwa in Frankreich, den USA oder Japan, noch in der Nischenecke.

Auch so kann Agri-PV aussehen: Die Module werden senkrecht auf dem Feld platziert, dazwischen haben auch große Traktoren Platz. Foto: Next2sun

Sechs Meter über dem Boden werden die Solaranlagen montiert

Die Systeme fallen teurer als Solarparks auf Freiflächen aus, weil ihre Konstruktion komplexer ist und weniger Module verbaut werden, damit noch Platz für die Landwirtschaft bleibt. Und Geschäftsführer Eugen Bayer weist auf den für das Land zwischen Donau und Zusam typischen Ackerbau mit der klassischen Anlage von Rüben, Kartoffeln und Getreide sowie entsprechenden Erntemaschinen hin. "Da tut man sich im Grünland leichter." Doch auch für Großgerät, das hierzulande zu Felde zieht, bietet der neue Zweig der Solarbranche Lösungen an. In Form von hohen Stelzen, auf denen glänzende Solarmodule über den Kulturen thronen. Unter diesen geständerten Systemen können große Traktoren oder Mähdrescher hindurchfahren.

"Die Bewirtschaftung durch große Maschinen war das Ziel bei der Entwicklung unserer Produkte. Diese sind bis zu sechs Meter hoch und 18 Meter breit, sodass sie mit den üblichen Fahrzeugen problemlos und effizient durchgeführt werden kann", wird von der Berliner Firma AgroSolar Europe betont, einem angesehenen Pionier im Agri-PV-Bereich. Schon vor sechs Jahren plante und baute das Unternehmen zusammen mit Forschern des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) so ein hochgelegtes Sonnenkraftwerk am Bodensee, das auch im Obst-, Wein- oder Beerenanbau Anwendung findet. Ebenso in anderer Hinsicht. Eine Firmensprecherin: "Für die Landwirte ist der Schutz ihrer Ernte das wichtigste Ziel. Vielen von ihnen ist bereits zum zweiten oder dritten Mal die Ernte verdorrt, weil es im Sommer zu viel Sonne und zu wenig Wasser gab. Deshalb ist die Verschattung durch eine Agri-PV-Anlage das wichtigste Argument für viele unserer Kunden, sie suchen eine Schutzfunktion für ihre Ernte."

