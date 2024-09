Promis im Kreis Dillingen erinnern sich: So war unser erster Schultag

Wussten Sie, dass die Dillinger Kreisbäuerin Annett Jung in Thüringen eingeschult worden ist? Oder dass sich Landrat Markus Müller als kleiner Bub für den Schulchor begeistern konnte? Der erste Schultag der beiden liegt zwar schon ein paar Jahre zurück, aber dennoch erinnern sie sich gerne an diesen besonderen Tag. Und so wird es auch irgendwann den Buben und Mädchen ergehen, die am Dienstag zum ersten Mal ihren Schulranzen packen, die Schultüte unter den Arm klemmen und in einen neuen Lebensabschnitt starten. Hunderte Kinder haben im Landkreis Dillingen ihren ersten Schultag. Die Aufregung ist enorm – nicht nur bei den Abc-Schützen selbst. Auch für die vielen Mamis und Papis beginnt mit dem Schulbeginn eine neue Aufgabe, neue Herausforderung. Das war etwa schon 1984 so, als Landrat Müller in die Wertinger Grundschule gekommen ist. Und daran wird sich vermutlich nie etwas ändern. Der Zauber des ersten Schultages ist einmalig. Das sagen auch unsere fünf Prominente aus dem Landkreis Dillingen, die war gefragt haben, wie sie persönlichen diesen Tag damals erlebt haben.

Andreas Albert