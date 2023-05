Landkreis Dillingen

Frau leitet Missbrauchsvideo auf Facebook weiter und muss vor Gericht

Plus Eine 40-Jährige aus dem Landkreis Dillingen bekommt ein Kinderporno-Video und leitet es mit einer Warnung an eine Freundin weiter. Dafür wurde sie verurteilt.

Als eine Frau aus Landkreis Dillingen ein Video aus einer Facebook-Nachricht eines Unbekannten öffnet, ist sie schockiert. Über ihren Handybildschirm flackern Bilder, wie ein Junge von einem Mann missbraucht wird. Grausam mitanzusehen für die Mutter. Sie schickt auf Facebook das Video an eine Freundin mit dem Hinweis, dass die Leute auf ihre Kinder aufpassen sollten. Eine Nachricht, wegen welcher sich die 40-Jährige nun vor dem Amtsgericht Dillingen wegen der Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten verantworten muss.

Amtsgericht Dillingen: Frau hat Kinderporno-Video an Freundin geschickt

Eine Frage, die Richterin Gabriele Held gleich zu Beginn der Verhandlung an die Frau stellt: Was sollte die Freundin der Beschuldigten eigentlich mit dem Missbrauchsvideo eines Minderjährigen? Ein Dolmetscher übersetzt aus dem Vietnamesischen ihre Antwort: "Ich finde es nicht in Ordnung, wenn so etwas an mich weitergeleitet wird." Die Richterin entgegnet: "Ihre Freundin findet das wahrscheinlich auch nicht okay." Der Anwalt versucht seiner Mandantin zu helfen. Sie habe gute Absichten gehabt und nicht gewusst, dass es strafbar gewesen sei.

