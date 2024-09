Rettet eine zweite Sparwelle die Kreiskliniken in Dillingen und Wertingen?

Nicht zum ersten Mal bewegen die Kreiskliniken den Dillinger Kreistag. Nicht zum ersten Mal werden dort die Rufe nach Unterstützung durch Bund und Land laut. Und nicht zum ersten Mal wird die Debatte um die Rettung der Krankenhäuser hitzig. Doch, was selten vorkommt, ist, dass der Landrat so emotional wird wie an diesem Freitagnachmittag – und der Krankenhaus-Berater aufgefordert wird, sich in die Lage der Kreisräte zu versetzen.

