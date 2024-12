Rock und Klassik zum Vierten Advent: Das ist am Wochenende im Landkreis Dillingen geboten

Konzertbegeisterte kommen am Wochenende vom 20. bis 22. Dezember im Landkreis Dillingen voll auf ihre Kosten. Am Samstagabend etwa findet im Dillinger Stadtsaal ein X-Mas-Rock-Konzert mit Schreyner und Angus Court statt. Wenn sich am Sonntag um 18 Uhr beim „Weihnachtlichen Singen und Musizieren“ die Kirchentüren in Bissingen öffnen, werden sich beinahe alle Musikgruppen aus dem Kesseltal unter anderem zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, engagieren. Mitwirkende sind die Kesseltaler Blasmusik und ein Klarinettenquintett des Orchesters, die Chorgemeinschaft und das Vokalensemble Bissingen, das erstmals vom Kirchenchor Unterringingen unterstützt wird. Wieder mit dabei sind der Kirchenchor Fronhofen und Maximilian Simper an der Kirchenorgel. Für Abwechslung sorgt die Harmonika-Gruppe Dia Ziachn und das Blockflötenensemble Flauti musici.

Aber nicht nur im Kesseltal gibt der Advent den Ton an. Im Höchstädter Schloss findet am Samstag, 21. Dezember, ab 17 Uhr die „adventliche Stunde“ statt, weiter geht es um 19 Uhr mit Konzerten, darunter der Kammerchor Calypso und das Duo imPuls. In Wertingen beginnt, im Festsaal des Schlosses, am Sonntag um 10.30 Uhr die Sonntagsmatinee. Ab 17 Uhr trägt der Liederkranz Wertingen sein vorweihnachtliches Konzert „Jubilate“ in der Stadtpfarrkirche vor.

In der Bachtalhalle in Syrgenstein beginnt das Adventssingen am Sonntag um 18 Uhr, in Laugna spielt zur selben Zeit das Kirchberg-Trio aus Bliensbach in der Pfarrkirche. In Villenbach spielt, ebenfalls am Sonntag um 18 Uhr, der Villenbacher Theaterchor in der Kirche. Der Musikverein Wittislingen hält am Sonntag um 16 Uhr sein Adventskonzert in der Pfarrkirche. In der Alten Synagoge in Binswangen singt der örtliche Gesangverein ab 17 Uhr, im Finninger Schlössle tritt um 18 Uhr das Katholische Landvolk Finningen auf. Die Bühne des Stadeltheaters in Lauingen nehmen am Samstagabend ab 20 Uhr die Doo Woppers für ihr Weihnachtskonzert ein, bei Peng & Pane in Dillingen spielen am Sonntag um 18 Uhr die Triple Notes. Im Bissinger Gasthaus Krone wird am Samstag ab 20 Uhr mit Schlagerbengel getanzt. In der Umweltstation Mooseum in Bächingen wird am Sonntag ab 14 Uhr gesungen, danach wird es im Innenhof weihnachtlich. Auch Theaterbegeisterte gehen am Wochenende nicht leer aus. Im Lauinger Stadeltheater wird am Sonntag ab 15 Uhr die Komödie „Weihnachten auf dem Balkon“ von Gilles Dyrek aufgeführt.

Wer Lust auf Glühwein, Leckereien und Kunsthandwerk hat, ist am Wochenende in Weisingen richtig. Denn dort findet am Samstag von 17 bis 21 Uhr der Weihnachtsmarkt der Wirtschaftsvereinigung Aschberg statt. Am Sonntag geht es um 13 Uhr wieder los, Marktende ist um 19 Uhr.