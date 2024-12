Rotes Kreuz Dillingen: Einer spendete bereits 175 Mal Blut

Besonders treue Blutspender aus dem Landkreis Dillingen sind jetzt für 50-, 75-, 100-, 125-, 150- oder gar 175-maliges Blutspenden im Lehrsaal der BRK-Geschäftsstelle in Dillingen geehrt worden. Nur durch die freiwillige und unentgeltliche Blutspende verantwortungsbewusster Bürger und Bürgerinnen könne der Blutspendedienst des BRK 80 Prozent der Praxen und Kliniken in Bayern mit Blut- oder Blutprodukten versorgen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Ehrung wurde vom Vorsitzenden des BRK-Kreisverbands Dillingen, Leo Schrell, durchgeführt. Der Vorsitzende ging in seiner Ansprache auf die Wichtigkeit der Blutspende ein und sprach den treuen Blutspendern seinen besonderen Dank aus. Schrell erklärte, das die Blutspenden nach wie vor dringend benötigt werden, da es immer noch keine Möglichkeit gibt, Blut künstlich herzustellen. Er erläuterte die „guten Gründe für eine Blutspende“, wie zum Beispiel Hilfe für Andere, die ärztliche Untersuchung, Tests auf Infektionskrankheiten, Unterstützung des Systems und Kenntnis der eigenen Blutgruppe.

474 Erstspender im Landkreis Dillingen

Der Kreisverbandsvorsitzende skizzierte in der Folge einige Kennzahlen des Blutspendedienstes Bayern aus dem Jahresbericht 2023, um die Bedeutung dieser wichtigen Aufgabe auch in Zahlen zu verdeutlichen. Die Zahlen für den Landkreis Dillingen im vergangenen Jahr: 474 Erstspender waren aktiv dabei, 4984 Blutspenden konnten durch den Blutspendedienst des BRK gesammelt werden, 44 Termine hat der Blutspendedienst im gesamten Jahr organisiert. 125 Spender kamen durchschnittlich zu einem Termin. Schrell dankte den anwesenden Spendern, da sie „seit vielen Jahren durch ihre Blutspende eine angemessene medizinische Versorgung in unserem Land gewährleisten“. Dillingens Oberbürgermeister-Stellvertreter Walter Fuchsluger dankte den Spendern ebenfalls für ihr langjähriges Engagement. Auch stellvertretender Landrat Erhard Friegel sprach seinen Dank aus und würdigte die Blutspender als Solidargemeinschaft, die eine unverzichtbare Unterstützung für die Mitbürger im Landkreis Dillingen darstellt.

Geehrt wurden in Dillingen für 50-maliges Spenden: Werner Anzenhofer (Höchstädt), Walter Bacherle (Glött), Anneliese Baesche (Dillingen), Werner Bay (Gundelfingen), Alexander Burkhardt (Syrgenstein), Josef Burkhardt (Syrgenstein), Melanie Fackler (Buttenwiesen), Jens Fischer (Dillingen), Hubert Grüner (Glött), Georg Hausmann (Blindheim), Alexander Jall (Buttenwiesen), Bianca Kaltenegger (Schwenningen/Gremheim), Evelyn Kränzle (Aislingen), Reinhard Melzer (Bachhagel), Manuela Schneider (Dillingen), Thomas Schretzmeir (Buttenwiesen), Edeltraud Thumm (Sontheim), Silke Thumm (Sontheim), Arthur Weissenburger (Schwenningen), Waltraud Wiedemann (Lauingen), Kornelia Christine Zahm (Mödingen), Christian Zeller (Moedingen).

Für 75-maliges Blutspenden: Helga Bartsch (Wertingen), Peter Bögl (Aislingen), Brigitte Ganzenmueller (Buttenwiesen), Michael Gleich (Buttenwiesen/Wortelstetten), Charlotte Greiner (Buttenwiesen), Hermann Gröbl (Wertingen), Christine Knappe (Wertingen), Ferdinand Knaus (Dillingen), Susanne Messerer (Lauingen), Margit Neumann (Gundelfingen), Anton Riegel (Buttenwiesen), Ulrich Scherer (Lutzingen), Helmut Schickinger (Höchstädt), Robert Wagner (Wertingen).

Für 100-maliges Blutspenden: Wolfgang Gorhau (Dillingen), Karl Hitzler (Wertingen), Wolfgang Jakob (Dillingen), Anton Lewold (Syrgenstein), Birgit Rathgeb (Buttenwiesen), Andrea Schmid (Gundelfingen), Walter Sporer (Dillingen), Rainer Thanel (Wittislingen), Hans-Georg Volpert (Wertingen), Peter Wiedenmann (Wertingen). Für 125-maliges Blutspenden: Christoph Dauser (Ziertheim), Leonharda Faerber (Sontheim), Hubert Gröbl (Wertingen), Christine Kempf-Kälberer (Dillingen), Max Redel (Buttenwiesen), Paul Rehm (Dillingen), Adolf Rettenberger (Syrgenstein), Wolfgang Schülein (Binswangen), Johann Schweigardt (Gundelfingen), Maria Zeller (Bächingen).

Für 150-maliges Blutspenden wurden Anton Heigel (Mödingen), Georg Heigl (Blindheim) und Richard Ostertag (Lutzingen) geehrt. Und für 175-maliges Blutspenden erhielt Walter Kapfer (Bachhagel) eine Auszeichnung. (AZ)