Landkreis Dillingen

vor 36 Min.

Schulen, Straßen, Schwimmhalle: Hier investiert der Landkreis Dillingen

Plus Im Jahr 2023 steckt der Landkreis Dillingen wieder viel Geld in seine Bauprojekte rund um Bildungseinrichtungen. Wo sonst noch investiert wird.

Am vergangenen Freitag hat der Landkreis Dillingen seinen Haushalt für das Jahr 2023 verabschiedet. Die Debatte war dabei vor allem dominiert von der Lage der Kreiskliniken. In seiner Haushaltsrede benannte Landrat Markus Müller dabei auch zahlreiche andere Herausforderungen, denen sich der Landkreis stellen müsse. Inflation, Lohnsteigerungen, Mehrarbeit für Jobcenter und Ausländeramt aufgrund von Gesetzesänderungen beim Wohngeld und dem Ankommen von Geflüchteten. Hinzu kommen knapp 50 Millionen Euro Schulden, die laut Müller "den Spielraum für Investitionen in die Zukunft unseres Landkreises erheblich einschränken". Trotz allem wird der Kreis in diesem Jahr investieren. Das sind die größten Projekte:

In Straßen wird im Kreis Dillingen viel investiert

Straßenbaumaßnahmen: Knapp 9,2 Millionen Euro veranschlagt der Landkreis in diesem Jahr für Straßenbauprojekte. Davon übernehmen jedoch gut 8,3 Millionen Freistaat, Bund und Gemeinden. Hier einige Beispiele: Unterm Strich muss der Landkreis noch 30.000 Euro in Verkehrsinseln bei Wortelstetten-Hinterried investieren. Die Zöschinger Ortsdurchfahrt kostet insgesamt 1,75 Millionen Euro. Dem Kreis bleiben abzüglich der Beteiligungen von Land und Gemeinde noch 300.000 Euro. Auch die Ortsdurchfahrt Oberliezheim ist eine Dauerbaustelle, die Kosten betragen 1,12 Millionen Euro, von denen 170.000 Euro für den Landkreis bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

