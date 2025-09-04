„Sie gehört dazu zum Leben“: Das bedeutet unseren Lesern die Donau Zeitung

75 Jahre Donau Zeitung – das wäre natürlich nicht möglich ohne unsere treuen Leserinnen und Leser. Deshalb waren insbesondere auch sie zum großen Jubiläumsfest im Eichwaldbad eingeladen. Wir haben uns vor Ort umgehört: Was bedeutet Ihnen die Heimatzeitung? Und was interessiert Sie am meisten?

„Die Donau Zeitung gehört für mich dazu wie der Kaffee, es ist ein Ritual, sie am Morgen zu lesen“, sagt die Dillingerin Christine Ebner. Die gedruckte Zeitung sei ihr beim Frühstück wichtig, obwohl sie auch viel im Online-Portal lese. „Ich hoffe, dass die DZ 100 wird und ich auch“, so Ebner. Sie interessiere sich für das lokale Geschehen, aber auch das überregionale.

Christine Ebner Foto: Berthold Veh

Ernst Wiedemann arbeitete 49 Jahre lang bei der Firma Manz, die bis in die 2000er-Jahre die Lokalseiten der Donau Zeitung produzierte. Der Dillinger war Schrift- und Maschinensetzer sowie Aufsichtsrat und Betriebsrat. „Es war eine schöne Zeit“, sagt der 89-Jährige. Ihm ist das Blatt bis heute wichtig: „Ich brauche jeden Tag meine Donau Zeitung”, sagt Ernst Wiedemann und meint damit die gedruckte Zeitung. Online lese er die DZ nicht. Ernst Wiedemann hofft, dass es „noch viele Jahre eine gedruckte DZ gibt“.

Ernst Wiedemann Foto: Berthold Veh

Die vermutlich weiteste Anreise hatte Julius Lenz. Der Elfjährige wohnt eigentlich in Stuttgart, ist derzeit aber bei seinen Großeltern in Dillingen zu Gast. „Meine Oma hatte schon lange geplant, dass wir an dem Tag ins Eichwaldbad gehen“, berichtet er. Er ist nicht zum ersten Mal im Bad, schließlich sind seine Großeltern regelmäßige Badbesucher. Ihm gefalle es hier sehr gut, vor allem die Rutsche hat es ihm angetan. Da wolle er am Nachmittag am großen Rutsch-Wettbewerb teilnehmen, mit dem Ziel, seinen bisherigen Rekord von 13 Sekunden zu unterbieten. Und dann natürlich auch den Sieg einzufahren.

Julius Lenz Foto: Daniel Dollinger

„Die Lektüre der Donau Zeitung gehört für mich zum Alltag dazu“, sagt Johann Klauser. Ein Tag ohne die DZ sei ganz unangenehm. Die Berichterstattung stelle ihn meistens zufrieden, sagt der Dillinger. Und wenn sich seine Frau ärgere, schreibe sie an die DZ. „Ich freue mich jeden Tag auf die Donau Zeitung“, sagt Klauser.

Johann Klauser Foto: Berthold Veh

Auch Maria Kobinger möchte die Donau Zeitung nicht missen. Seit 51 Jahren hat sie die Lokalausgabe abonniert, acht Jahre lang hat sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und ihrem Sohn in Blindheim die Zeitung ausgetragen. Sie beginnt die Lektüre der Zeitung stets mit dem Lokalteil. „Mein Lebensgefährte und ich teilen uns die Zeitung in der Früh auf, er bekommt den vorderen Teil, ich beginne mit dem hinteren.“

Maria Kobinger mit Enkelin Ella Foto: Daniel Dollinger

„Die Donau Zeitung gehört für mich einfach zum Frühstück dazu, vor allem den Lokalteil lese ich sehr gerne“, sagt Angela Blind. Ohne die Zeitung gehe es nicht, sagt sie, schließlich bedeute die Zeitung für sie „ein Stück Lebensqualität“. Sie informiert sich gerne über Veranstaltungen in der Region, liest die Kritiken, aber auch die Nachrichten aus Bayern und der Welt.

Angela Blind Foto: Daniel Dollinger

Christina Hasenclever aus Finningen hat die Donau Zeitung wegen des Lokalteils abonniert. „Ich will wissen, was im Landkreis los”, sagt sie. Hasenclever achte auch auf die Todesanzeigen. Gerne verfolgt sie den Facebook-Auftritt unserer Zeitung.

Christina Hasenclever Foto: Berthold Veh

Johanna Mendel liest seit etwa 45 Jahren die DZ. „Sie gehört dazu zum Leben“, sagt Mendel. Sie fange generell von hinten an und lese sich nach vorne durch. „Dillinger Stadtnachrichten haben Vorrang“, so Mendel. Die Berichterstattung aus der Nachbarschaft werde ihr gelegentlich zu viel.

Johanna Mendel Foto: Berthold Veh

Georgine Schieferle und Margit Niedlinger verbinden viel mit ihrer Heimatzeitung. Schieferle sagt: „Ich lese sie jeden Morgen zum Frühstück.“ Ihre Smovey-Kollegin Niedlinger blätterte früher nicht nur durch die Donau Zeitung, sondern trug diese als Teenagerin sogar selbst aus. So finanzierte sie sich 1978 ihre Abschlussfahrt nach Berlin. „Ich könnte es mir nicht wegdenken.“

Georgine Schieferle und Margit Niedlinger Foto: Julia Motschmann

Die Donau Zeitung „ist mein Start in den Tag“, erzählt Ramona König aus Dillingen. Die 31-Jährige steht morgens extra früher auf, um die Zeitung lesen zu können, bevor ihre Tochter wach ist. Diese schaue sich am liebsten die Capito-Seiten an, etwa die Steckbriefe anderer Kinder. „Ich liebe tatsächlich die Printausgabe“, sagt König. „Das Gefühl von: Es raschelt, es riecht“ schätze sie einfach. Außerdem könne ihre Tochter Bilder ausschneiden – oder ein paar Menschen „lustige Ohren“ malen.

Ramona König Foto: Julia Motschmann

Manuela Schneider und Melanie Sillmann vereinen gleich zwei Generationen von Heimatzeitungs-Leserinnen: Die beiden sind nämlich Mutter und Tochter. Während Schneider klassisch von hinten das Printprodukt liest, informiert sich ihre Tochter am liebsten über den Facebook-Kanal der Donau Zeitung. Sie wolle nicht auf den nächsten Tag warten, um Neuigkeiten zu erfahren. Online erfahre sie alles sofort, sagt Sillmann.

Melanie Sillmann und Manuela Schneider Foto: Julia Motschmann