Sie kümmern sich um die Wege im Landkreis Dillingen

Die Radwege im Dillinger Land sowie die vier Donautal-Panoramawege Sinne-Reich, Sagenhaft, Grenzweg und Kesseltal NaTour werden ab sofort von rund 21 neuen ehrenamtlichen Wegepatinnen und Wegpaten betreut. Nach einem Aufruf zu Jahresbeginn und einer Schulung durch Wegewart Roland Weimer vom Team Tourismus bei Donautal-Aktiv übernehmen sie nun regelmäßig Kontrollen auf den ausgeschilderten Wegen, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

„Unsere neuen Wegepatinnen und Wegpaten leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Wegequalität. Sie sind unsere Augen und Ohren vor Ort“, erklärt Franziska Bucher, ebenfalls vom Team Tourismus bei Donautal-Aktiv. Bei ihren Kontrollgängen prüfen sie die Beschilderung, kontrollieren den Zustand der Wege und melden Auffälligkeiten. Kleinere Markierungsarbeiten übernehmen sie selbst – ausgestattet mit dem nötigen Material, das vom Verein bereitgestellt wird.

Neue Wegepatinnen und Wegpaten im Dillinger Land sorgen für optimale Rad- und Wanderwege

Die Qualität von Rad- und Wanderwegen sei laut Donautal-Aktiv entscheidend für das Naturerlebnis. Zuverlässige Beschilderung, gut gepflegte Pfade und sichere Wege seien keine Selbstverständlichkeit – sondern das Ergebnis engagierter Arbeit. Neben der Tätigkeit des hauptamtlichen Wegewarts trage das Ehrenamt wesentlich dazu bei, dass sich Gäste und Einheimische auf verlässliche und attraktive Wege freuen können.

„Gerade bei unseren Panoramawegen, die durch reizvolle Naturräume führen, ist eine kontinuierliche Kontrolle wichtig“, so Roland Weimer. „Wir freuen uns sehr über die neue Gruppe motivierter Wegepatinnen und Wegpaten. Ihr Einsatz zeigt, wie stark das regionale Bewusstsein für den Erhalt unserer Infrastruktur ist.“

Wegepaten im Landkreis Dillingen können auch als Neulinge einsteigen

Die neue Wegepaten-Gruppe ist bunt gemischt – von langjährigen Wander- und Radfans hin zu Neulingen, die sich erstmals ehrenamtlich engagieren möchten. Die Aufgaben seien zeitlich flexibel gestaltbar und ideal für alle, die gerne in der Natur unterwegs sind.

Wer ebenfalls Interesse hat, sich einzubringen, kann sich beim Team Tourismus von Donautal-Aktiv unter der Telefonnummer 07325/9510112 oder tourismus@donautal-aktiv.de melden.