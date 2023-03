Landkreis Dillingen

vor 49 Min.

So hilft der Landkreis denen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen

Plus Der Bayerische Gemeindetag im Landkreis Dillingen beschäftigt sich mit Wohnungsnot und Demenzerkrankung. Warum die Stadt Wertingen ein besonderes Lob erhält.

Von Günter Stauch Artikel anhören Shape

Im Sozialleben der Menschen übernehmen die Rathäuser der Region eine herausragende wie herausfordernde Rolle. Das haben jetzt zwei Referentinnen deutlich gemacht, die auf Einladung des Bayerischen Gemeindetags in Buttenwiesen zu Demenz und Wohnungsnot sprachen. Bei der Versammlung von Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen im Landkreis Dillingen unter der Leitung von Tobias Steinwinter berichteten die beiden Rednerinnen eindrücklich von ihren täglichen Erfahrungen in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich. Steinwinter dankte ihnen am Ende im Namen der rund zwei Dutzend Gäste im prächtigen Kaisersaal – einem "idealen Raum für gute Entscheidungen", wie der Kreisvorsitzende schmunzelnd in Richtung Hausherr und Bürgermeister Hans Kaltner betonte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen