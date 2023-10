So spannend wird der Wahlabend im Stimmkreis Augsburg-Land/Dillingen

Für rund 2200 Ehrenamtliche wird es ein langer Abend. Besonders auf das Ergebnis des Bürgerentscheids in Mödingen wird man lange warten müssen.

Wenn am Sonntag jemand den Überblick hat, dann ist es Thomas Strehler aus dem Dillinger Landratsamt. Als Stimmkreisleiter wacht er über den korrekten Ablauf der Landtags- und Bezirkstagswahlen. Bei Strehler werden am Wahlabend Stück für Stück die Ergebnisse aus den rund 200 Wahllokalen zwischen Gablingen und Zöschingen eingehen. Natürlich erst nach 18 Uhr, wenn die Urnen schon geschlossen sind. Wie der 34-Jährige am Telefon sagt, richte er sich auf einen langen Arbeitstag ein.

"Ich werde wahrscheinlich schon bis 22 oder 23 Uhr im Landratsamt sein", so Strehler. Was nicht heißt, dass der Stimmkreisleiter und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Sonntagmorgen später anfangen können. Ab 8 Uhr steht das Team für Fragen und Unklarheiten zur Verfügung. Denn dann öffnen in ganz Bayern die Wahllokale.

2200 Ehrenamtliche sind bei der Wahl im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen im Einsatz

Für Strehler ist es die erste Wahl als Stimmkreisleiter. Der Schretzheimer leitet seit 2020 die zuständige Abteilung im Landratsamt. Auf die Frage, was ihn in seinem neuen Amt am meisten überrascht habe, sagt Strehler: "Ich glaube, der breiten Öffentlichkeit ist nicht bewusst, was bei so einer Wahl an Verwaltungsaufwand dahintersteckt." Das Veröffentlichen der ersten Wahlergebnisse am Sonntagabend sei noch der geringste Teil, danach gehe die Arbeit erst richtig los. Am Montag und Dienstag überprüft das Landratsamt nämlich alle unklaren Stimmzettel und kontrolliert die Niederschriften der Wahlleiterinnen und Wahlleiter. Erst dann könne man von einem gültigen Wahlergebnis sprechen, und nicht mehr nur von einem vorläufigen, wie der Jurist sagt.

Anders als etwa bei der Wahl zum Landrat wird es am Sonntagabend im Landratsamt keine Veranstaltung geben. Das teilt Pressesprecher Peter Hurler mit. Interessierte können die ersten Ergebnisse im Stimmkreis ab frühestens 18 Uhr unter www.landkreis-dillingen.de mitverfolgen. Dort würden nach und nach die Ergebnisse aus den Gemeinden eintreffen und sofort veröffentlicht, wie Hurler erklärt. Parallel dazu gibt es auf unserer Website www.donau-zeitung.de einen Liveblog mit allen Entwicklungen des Tages. Das alles geht natürlich nicht ohne fleißige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Circa 2200 Ehrenamtliche sind heuer im Stimmkreis im Einsatz, wie das Landratsamt informiert.

So sieht der Stimmzettel für den Bürgerentscheid in Mödingen aus. Foto: Vg Wittislingen

In Mödingen haben viele schon per Briefwahl abgestimmt

Auf 27 von ihnen kommt am Sonntag eine besondere Herausforderung zu. Sie kümmern sich nicht nur um die Bezirks- und die Landtagswahl, sondern auch noch um den Bürgerentscheid in Mödingen und Bergheim. Insgesamt 1104 Stimmberechtigte sind dort aufgerufen, über die Zukunft des Dorfgemeinschaftshauses in Bergheim abzustimmen. Wie der Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Tobias Steinwinter erklärt, hätten Stand Freitag bereits 483 Bürgerinnen und Bürger per Brief abgestimmt. Viele haben sich also schon entschieden. Steinwinter: "Das passt ins Bild." Auch bei der Landtags- und Bezirkswahl würden heuer viele per Brief wählen.

Bei der Abstimmung in Mödingen und Bergheim stehen drei Fragen zur Auswahl, die alle mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Zunächst geht es um die Frage des Ratsbegehrens, ob das Dorfgemeinschaftshaus ohne Anbau umgesetzt werden soll. Die zweite Frage bezieht sich auf das Bürgerbegehren, das ein Dorfgemeinschaftshaus mit Anbau fordert. Und dann gibt es noch eine Stichfrage für den Fall, dass beide oberen Fragen eine Mehrheit bekommen. In diesem Fall entscheidet die letzte Frage. Wer sich für keinen der beiden Vorschläge entscheiden will, kann wiederum oben zweimal Nein ankreuzen und unten die Stichfrage freilassen.

Die Mödinger und Bergheimer Bürgerinnen und Bürger werden sich am Sonntag aller Voraussicht nach gedulden müssen, bis ein Ergebnis feststeht. Steinwinter rechnet damit, dass es Mitternacht wird. "Bis wir ein Endergebnis haben, das wird sich ziehen", sagt er. Denn zunächst müssen die Stimmen für den Landtag, dann für den Bezirkstag ausgezählt werden. Erst dann kommt der Bürgerentscheid dran. Und der wird wegen der drei Fragen dreimal ausgezählt. Man kann sich also sicher sein: Der kommende Sonntag bleibt spannend bis tief in die Nacht.