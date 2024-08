Lions-Club Dillingen unterstützt den Verein Glühwürmchen

Der Verein Glühwürmchen mit Sitz in Tapfheim wurde vor 22 Jahren von Eltern und Angehörigen krebskranker Kinder gegründet. Erklärtes Ziel der ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder ist es, Familien mit an Krebs erkrankten Kindern schnelle und unbürokratische Hilfe zu leisten. Hilfe in Form von Gesprächen, Beratung, Unterstützung und finanziellen Zuwendungen.

Ein aktuelles sehr spannendes Projekt ist laut Pressemitteilung die Unterstützung eines kranken Schülers durch die Aufstellung eines Avatars im Klassenzimmer, der den Unterricht live an das Krankenbett sendet. Dies war auch möglich dank der Zustimmung von Schulleitung, Lehrern und Eltern der Mitschüler. So kann das kranke Kind aus dem Krankenzimmer am Unterricht teilnehmen und hat insbesondere auch die sehr wichtigen sozialen Kontakte.

Die Mission und die Ziele der Lions-Clubs weltweit und auch der ehrenamtlich aktiven Lions im Landkreis Dillingen sind es, zu helfen, die Gemeinschaft zu stärken und Bedürftige durch humanitäre Dienste und Zuschüsse zu unterstützen. Dem Verein Glühwürmchen, zu dem man eine glückliche Verbindung habe, hilft der Lions-Club Dillingen dabei regelmäßig. Jetzt haben Lions-Präsidentin Daniela von Hauch und ihr Vorvorgänger Siegfried Horn der Glühwürmchen-Vorsitzenden Rosmarie Schweyer eine Spende in Höhe von 5000 Euro übergeben. (AZ)