Tausende fahren beim Donautal-Radelspaß eine Tour de Landkreis

Das Freizeit-Event mit dem diesjährigen Zentrum in Wertingen hat erneut Scharen von Radlern und Radlerinnen angelockt. Wir haben eine Strecke getestet - und viele interessante Erfahrungen gemacht.

Wird das an diesem Sonntag wirklich ein Spaß? Dunkle Wolken hängen über dem Donauried, als ich kurz vor 9 Uhr in Höchstädt den Einstieg in die L-Runde beim Donautal-Radelspaß nehme. Aber es gibt ja inzwischen glücklicherweise E-Bikes, da verliert dann die Distanz von 56 Kilometern ihre Schrecken - wenn der Akku bis zum Schluss hält. Die Denzel-Kapelle bei Oberthürheim lasse ich links liegen, denn um 10 Uhr beginnt in Wertingen die offizielle Eröffnung der größten Veranstaltung für Freizeit-Radler und -Radlerinnen. Und da sollte man ja nicht zu spät kommen. Nach der Corona-Pause lockt der Radelspaß, den der Regionalentwicklungsverein Donautal-Aktiv gewöhnlich jährlich wechselweise in den Landkreisen Dillingen und Günzburg ausrichtet, wieder Scharen von Menschen an. Wegen des schlechten Wetters ist die Resonanz bei der Warm-up-Party am Samstag im Wertinger Schlossgraben und am Sonntagvormittag zunächst aber etwas geringer. Lisa Thurn aus Wiesenbach zählt zu den Stammgästen. "Ich bin mit Leib und Seele Radlerin, und wenn hier eine solche Gemeinschaft von Radbegeisterten zusammenkommt, ist das doch megatoll", sagt die Günzburger Landkreisbürgerin.

Vor dem Start gibt´s Gymnastikübungen

Auf der Showbühne im Schlossgraben spielt die Radelspaß-Band Fizz auf. Donautal-Aktiv-Vorsitzender Leo Schrell, Landrat Markus Müller, die stellvertretende Günzburger Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab, Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier, von dem noch die Rede sein wird, sowie Christian Blümm und Sylke Schlenker (beide vom Sponsor Energie Schwaben) stimmen die Radlergemeinde unter der Moderation der BR-Redakteurin Judith Zacher und ihres Kollegen Tobias Hildebrandt auf den Tag ein. "Wir haben genug Gas für den Winter", sagt Blümm und erhält Beifall. Ottmar Pfanz-Sponagel von der AOK animiert vor dem Start zu Gymnastikübungen. Unter den vielen Bürgermeistern aus der Region sind unter anderem Mirjam Steiner (Syrgenstein) und Hans Kaltner, dessen Wiederwahl am Sonntag in Buttenwiesen ansteht.

Eine feste Größe beim Radelspaß ist der Höchstädter Anton Zerle, der mit einem alten Lastenfahrrad gekommen ist und mit seiner Kaminkehrer-Kleidung Glück bringen soll. "Wenn die Leute das alte Fahrrad sehen, beginnen sie, Geschichten zu erzählen", erläutert Zerle. Gegen 10.30 Uhr startet der Pulk der Promi-Radler. "Ich radle heute die lange L-Runde", betont der frühere Landrat Schrell. Auch Gabi und Edmund Meier aus Burtenbach (Kreis Günzburg) haben sich mit ihren Kindern Emma und Simon diese 56-Kilometer-Strecke vorgenommen. Da heißt es auch als Zeitungsredakteur, sich keine Blöße zu geben. Die Strecken sind bestens ausgeschildert. Und bei Unaufmerksamkeiten stehen ja noch die freundlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei bereit, die an einer Stelle zum Abbiegen mahnt. "Wir helfen da gerne rüber", sagt ein Polizeibeamter mit einem breiten Lächeln.

Nach der Birnbaum-Allee gibt es köstlichen Birnensaft

Über Gottmannshofen geht es hinaus nach Hirschbach und Possenried. Nach der Birnbaumallee mit den Werken des Künstlers Herbert Dlouhy serviert Klaus Melber vom Obst- und Gartenbauverein einen köstlichen Birnensaft. Immer wieder ergeben sich nette Gespräche mit Radlerinnen und Radlern. Der Wertinger Harald Kramer genießt die Radtour sichtlich. "Es ist einfach schön, dass die Strecken für Autos gesperrt sind." Manfred und Doris Schiele sind bis aus Heldenfingen (Kreis Heidenheim) angereist. "Der Radelspaß macht Spaß, er ist klasse organisiert, man sieht viel Neues und vor allem sehr viele gepflegte Dörfer", stellt Doris Schiele beim Anstieg zwischen Hirschbach und Wortelstetten fest. Dort ist auch Wertingens Rathauschef Willy Lehmeier unterwegs, aber mit einem normalen Fahrrad, und nicht mit dem E-Bike. Er freut sich, dass abgesehen von ein paar Tropfen, das Wetter hält. "Es ist nicht zu heiß, an Anstiegen hyperventiliert niemand", sagt Lehmeier. Nachmittags werde das Wetter immer besser, prophezeit der Rathauschef und behält recht.

Über Lauterbach und die Bäldleschwaige führt der Weg zur Denzel-Kapelle bei der Ludwigsschwaige. "Wir sehen sie zum ersten Mal", teilen Johann und Ingrid Dietrich mit. Das Paar kommt aus Zusamzell und hat sich am Sonntag eine Strecke von etwa 90 Kilometern vorgenommen. "Diese Veranstaltung ist eine Werbung fürs Radeln", meint Johann Dietrich. Es folgt der wild-romantische Teil dieser Tour durch den östlichen Landkreis Dillingen - die Schwaighöfe. Auf der Gunkelschwaige sind die Unterglauheimerinnen Leni Keller und Edeltraud Gerstmeier sowie die Schwenningerin Luitgard Schröttle eingekehrt. Ihnen gefällt, wie gut die Strecken beschildert sind. Viele Gäste sind auch an der Gremheimer Treidelhalle bei der Oldtimer-Schau und den Kartoffelernte-Vorführungen zu sehen - oder beim Stadelfest in Blindheim.

Die Mienen der beiden Radelspaß-Cheforganisatorinnen Angelika Tittl und Franziska Häußler hellen sich am Sonntag mit der Besserung des Wetters zunehmend auf. "Es ist jetzt auch auf der Zentralveranstaltung in Wertingen richtig viel los", sagt Tittl. Es seien bestimmt mehrere Tausend Menschen beim Donautal-Radelspaß unterwegs.