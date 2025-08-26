Typisierungsaktion: Beim Radelspaß in Wittislingen Gutes tun

„Das Schwäbische Donautal gegen Blutkrebs“ ist am Wochenende des 13. und 14. September das Motto beim Donautal-Radelspaß rund um Wittislingen. Im Rahmen der Warm-Up-Party am Samstag, von 17 bis 21 Uhr, und am Radelspaß-Sonntag von 10.bis 18 Uhr besteht auf der Zentralveranstaltung in Wittislingen die Möglichkeit zur Aufnahme bei der DKMS mit einem Wangenabstrich – also absolut schmerzfrei.

Jeder Radler und jede Radlerin sowie alle Radelgruppen sind laut Pressemitteilung zur Typisierung eingeladen. Die Aufnahme ist darüber hinaus online unter www.dkms.de/registrieren möglich. Interessierte zwischen 17 bis 55 Jahren haben die Möglichkeit, sich typisieren zu lassen. Je mehr Vereine, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen auf die Aktion aufmerksam machen, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Person die dringend notwendige Behandlung erhält.

Für eine Typisierung fällt bei der DKMS ein Unkostenbetrag von 50 Euro an. Hier ist die DKMS Group GmbH auf Spenden angewiesen, heißt es in der Mitteilung weiter. Am Radelspaß-Wochenende kann jede und jeder in Wittislingen zum Stammzellen- und Geldspender werden. Am Infostand der DMKS kann man einfach einen Wangenabstrich abgeben und zugleich die Spendenbox füllen.

Beim Radelspaß geht es auch in diesem Jahr wieder um den guten Zweck. Neben der DKMS wird auch zu Gunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, bei dem jeder gespendete Euro bei Bedürftigen ankommt, gesammelt. Wer nicht die Möglichkeit hat, nach Wittislingen zu kommen, kann sich ein Wangenabstrichset unter www.dkms.de/registrieren zusenden lassen.

Die Veranstalter erwarten beim Radelspaß im September bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher. Drei Strecken können gefahren werden: Die AOK-Familienrunde misst mit 13 Kilometern durchs Egautal, die „Donautal-M“ mit 33 Kilometern, die über Finningen und Donaualtheim führt und die „Donautal-L“ mit 50 Kilometern, bei der Radfahrerinnen und Radfahrer über Bachhagel, Medlingen, Gundelfingen und Lauingen fahren. Entlang der Strecken warten viele bunte Aktionen und Angebote. Dazu gibt es bei der Zentralveranstaltung in Wittislingen viel zu sehen und erleben. (AZ)