Landkreis Dillingen

06:00 Uhr

Ukrainer in Dillingen: Ein Leben zwischen Trauer, Angst und Mut zum Neuanfang

Oleksii Kravchyk ist wegen des Krieges gemeinsam mit seinem Sohn aus der Ukraine geflohen. Der alleinerziehende Vater berichtet, wie schwer ihm die erste Zeit in Deutschland gefallen ist.

Plus Viele Ukrainerinnen und Ukrainer vermissen ihre Heimat. Sie berichten, wie sie jetzt im Landkreis Dillingen leben. Was frustriert sie, was gibt ihnen Hoffnung?

Von Taisia Matwejew Artikel anhören Shape

Seit etwa anderthalb Jahren müssen viele Menschen wegen des Krieges in der Ukraine ihre Heimat verlassen. Sie suchen Zuflucht – viele kommen so auch in den Süden Deutschlands und die Region. Doch wie sieht der Alltag der Menschen aus, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind? Eltern aus der Brückenklasse und Menschen, die regelmäßig zur Wertinger Tafel kommen, haben uns ihre Erfahrungen geschildert. Die Interviews sind aus der russischen Sprache ins Deutsche sinngetreu übersetzt.

Für das junge Paar Jelena Steblyna und ihren Freund aus dem Bezirk Cherson ist es schön, etwas von der Selbstständigkeit zurückerlangt zu haben, die sie vor dem Verlust ihrer Heimat hatten. Sie erzählen, es belaste sie, auf die langatmigen Prozeduren der deutschen Bürokratie warten zu müssen. „Wir sind jung und würden gerne Arbeit finden“, erklärt die 27-Jährige. Zuvor jedoch müssen die beiden warten, bis ihre Registrierung voll abgeschlossen ist. Von Sozialgeldern abhängig zu sein, sei eine beschämende Situation. Viel unangenehmer sei jedoch das Leben und Reisen von Lager zu Lager, so das junge Paar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen