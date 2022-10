Landkreis Dillingen

Uneinsichtig: Mann beleidigt und filmt in Dillingen Polizisten

Plus Ein 55-Jähriger beleidigt bei einer Verkehrskontrolle Polizisten und nimmt ein Video auf. Vor dem Dillinger Amtsgericht zeigt er sich uneinsichtig.

Von Anna Lena Mayr

Als dem 55-Jährigen im Prozess am Dillinger Amtsgericht seine Anklage vorgelesen wird, antwortet dieser kurz angebunden mit "Das stimmt so nicht". Auf die Nachfrage des Richters Richard Wagner schildert er die Ereignisse ausführlicher. Er sei in seinem Wagen in Dillingen auf eine Kreuzung zugefahren, als ihm ein entgegenkommender Streifenwagen der Polizei so ins Auto leuchtete, dass er geblendet wurde. Dadurch hätten sich die Polizisten strafbar gemacht, denn er habe wegen des hellen Lichts nichts gesehen und habe somit ihretwegen eine Gefährdung der Verkehrssicherheit dargestellt.

