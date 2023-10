Mann droht Bußgeld-Sachbearbeiter – Richterin sieht "Reichsbürgertendenzen"

Ein 60-Jähriger aus dem Kreis Dillingen bedrängt einem Beamten in einem Brief, anstatt ein Bußgeld zu zahlen. Nun stand er wegen versuchter Nötigung vor Gericht.

Wegen eines Briefs, oder genauer gesagt dessen Inhalts, musste sich ein Mann aus dem Landkreis Dillingen vor dem Amtsgericht Dillingen verantworten. Angeklagt ist der 60-Jährige wegen versuchter Nötigung. Im Oktober vergangenen Jahres wurde er per Brief nur vom Landratsamt Dillingen dazu aufgefordert, ein Bußgeld in Höhe von 278,50 Euro zu zahlen. Er hatte gegen die Maskenpflicht verstoßen. Doch er entschied sich stattdessen dafür, eine Antwort an den Sachbearbeiter zu schreiben, in der er diesem unter anderem mit persönlichen Folgen drohte, falls das Verfahren nicht eingestellt werde.

Den Brief liest Richterin Gabriele Held bei der Verhandlung vor. Darin schreibt der Mann unter anderem von den Alliierten, der "BRD GmbH", dem seit 2007 geltenden Besatzungsrecht und dass der Fall vor den Menschengerichtshof komme. Er kündigt an, den Beamten der "richtigen Gerichtsbarkeit" zu unterwerfen, wenn dieser das Verfahren nicht einstelle, da die BRD eine Privatgesellschaft sei. Er formuliert Theorien und Ansichten, die Richterin Held als "Reichsbürgertendenzen" einstuft.

Mann aus Kreis Dillingen soll online auf Reichsbürger-Szene gestoßen sein

Der Rechtsanwalt des Angeklagten, Ray Richter, ist für die Verhandlung extra aus Sachsen angereist. Er spricht für seinen Mandanten und gibt an, dass dieser das Schreiben verfasst habe. Während Pandemie habe der selbstständige Finanz- und Versicherungsmakler "Existenzängste" verspürt. Im Internet sei er auf die Reichsbürger-Szene gestoßen. "Ungünstigerweise" habe er das dort Geschriebene als richtig angesehen und den Brief an den Landratsamtsmitarbeiter aus Textbausteinen verfasst. Der Anwalt bezeichnet das Geschriebene als "großen Blödsinn". Den Beamten habe der 60-Jährige nicht bedrohen wollen, sondern sei davon ausgegangen, dass das der Rechtslage entspreche.

Richtern Held dankt dem Verfasser des Briefs für die Einsicht und Reue, weist aber darauf hin, dass der Mann aus dem Landkreis Dillingen bereits einen Eintrag wegen der Verwendung von Kennzeichnungen verfassungswidriger Organisationen hat. Als es darum geht, äußert sich der Angeklagte, der bei einstelligen Temperaturen barfuß in Sandalen erschienen ist, erstmals selbst: "Ich habe mit dem Nationalsozialismus nichts am Hut. Genauso wenig wie mit Reichsbürgern." Auf die Nachfrage der Richterin, warum er dachte, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte für den Fall zuständig sei, antwortet er: "Die Maßnahmen waren unmenschlich." Er kenne sich da doch nicht so gut aus.

Der Sachbearbeiter aus dem Landratsamt, an den der Brief gerichtet war, berichtet, dass er schon öfter ähnliche Schreiben erhalten habe – jedoch noch nie in dieser Form. Es sei ihm angekündigt worden, dass er persönlich hafte, wenn das Verfahren nicht eingestellt werde. "Ich habe die Drohung gegen mich ernst genommen", sagt er.

Mann aus Landkreis Dillingen wird wegen versuchter Nötigung verurteilt

Nach der Anhörung der Zeugen sieht der Staatsanwalt "keinen Zweifel" daran, dass der Mann in dem Brief dem Beamten gedroht hat und es sich um eine versuchte Nötigung handelt. Der Rechtsanwalt Ray Richter setzt zu einem mehrminütigen Schlussplädoyer an. Er habe den Eindruck, dass "mit Kanonen auf Spatzen geschossen" werde. Sein Mandant habe als juristischer Laie nach einer anderen Rechtsauffassung gehandelt. Von dem Inhalt, der "Quatsch" sei, hätte sich der Beamten nicht bedroht fühlen müssen. Er sieht einen Freispruch als angemessen an.

Richterin Held sieht das anders und spricht den 60-Jährigen aus dem Landkreis Dillingen schuldig. Die Sachlage sei eindeutig und es gebe ein umfassendes Geständnis und der schon bestehende Eintrag. Der 60-Jährige zahlt aufgrund seiner finanziellen Lage eine Geldstrafe in Höhe von 2250 Euro und trägt die Kosten des Verfahrens.