Vier Grund- und Mittelschulen im Kreis Dillingen sind „gute, gesunde Schulen“

Grundschulen Buttenwiesen und Haunsheim sowie die Mittelschule Lauingen und die Grund- und Mittelschule Höchstädt werden in München ausgezeichnet.

Es war eine große Ehre für vier Grund- und Mittelschulen aus dem Landkreis Dillingen: Kultusministerin Anna Stolz und Gesundheitsministerin Judith Gerlach zeichneten kurz vor dem Beginn der Adventszeit in der Residenz in München insgesamt 244 Schulen dafür aus, dass sie erfolgreich am „Landesprogramm für die gute gesunde Schule in Bayern“ teilgenommen haben. Unter den prämierten Schulen befanden sich auch die beiden Grundschulen Buttenwiesen und Haunsheim, für die Konrektorin Sibylle Krause und Rektorin Alexandra Heger ihre Urkunden entgegen nehmen konnten, sowie die Mittelschule Lauingen mit Rektorin Josefa Strehle und die Grund- und Mittelschule Höchstädt, für die Rektor Helmut Herreiner nach München gekommen war.

In ihrem Grußwort betonte Kultusministerin Anna Stolz die lebenslange Bedeutung von Gesundheitsbildung: „Wunderbare Initiativen zu gesunder Ernährung, Bewegung oder Prävention machen junge Menschen fitter und gesünder und prägen sie dabei im Idealfall ein Leben lang. All das trägt dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler gesund sind, sich wohlfühlen und auch besser lernen können.“ Auch Gesundheitsministerin Judith Gerlach erklärte: „Es ist enorm wichtig, die Schülerinnen und Schüler für Gesundheitsthemen zu sensibilisieren. Wer Prävention und Gesundheitsförderung bereits in jungen Jahren lernt, legt einen wichtigen Grundstein dafür, gesund zu bleiben. Denn „gute gesunde Schule“ bedeutet gesunde Umgebung in der Schule, aber auch eine gesunde Ernährung sowie ausreichend Sport und Bewegung.“

All diese Themen sind auch den Lehrkräften und den Schulleitungen in Buttenwiesen, Haunsheim, Höchstädt und Lauingen sehr wichtig, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb wurden überall dort bereits in der Vergangenheit zahlreiche Projekte zu diesen Themenbereichen initiiert. Nicht nur die Schulen selbst sind stolz auf diese Auszeichnung und bedanken sich bei allen externen Partnern und den Koordinatorinnen und Koordinatoren, sondern auch das Staatliche Schulamt mit den beiden Schulamtsdirektorinnen Andrea Eisenreich und Beate Bschorr-Staimer freuen sich über das Engagement an diesen Schulen, das letztendlich vor allen Dingen den Schülerinnen und Schülern zugutekomme. (HER)

