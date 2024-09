Villenbach erkämpft sich Platz eins der „West 2“

Mit dem 1:0-Erfolg bei der SpVgg Bachtal übernahm Villenbach die Führung in der Fußball-Kreisklasse West 2 vom SSV Neumünster-Unterschöneberg, der dieses Wochenende nicht am Ball war. Weiter punktloses Schlusslicht ist die SG Wittislingen/Ziertheim nach ihrem 0:1 daheim gegen die SG Reisensburg. In der KK-Nord 2 blieben die Topteams sieglos. Binswangen (1:1 in Eggelstetten) führt jetzt alleine vor Schretzheim (2:4-Niederlage in Donaumünster) und Tapfheim (2:2 in Lutzingen).

Kreisklasse West 2

Bachtal – Villenbach 0:1. Eine weitere Niederlage musste die SpVgg im Heimspiel gegen den Vorjahreszweiten SV Villenbach einstecken. Die Gäste verteidigten aufopferungsvoll, nachdem sich Marcus Illmer bereits in der 12. Minute die Ampelkarte eingehandelt hatte. Die Bachtaler wollten sich für die Niederlage der Vorwoche rehabilitieren und drückten. In der 16. Minute zielte Steffen Schießle knapp vorbei. Patrick Mair per Freistoß und Tim Liebert per Kopfball scheiterten am starken Gästekeeper. Auch ein Schuss von Mair blieb erfolglos. Mit ihrem ersten und einzigen Torschuss der Partie zog der SVV in Front, als Christoph Thoma von der Strafraumgrenze aus frei zum Abschluss kam (49.). Die Hausherren versuchten weiterhin alles. Bei Mairs guter Gelegenheit hielt Keeper Wagner reaktionsschnell. Nach Foul von Wagner an Mair blieb die Pfeife des Referees stumm. Da die SpVgg auch in der Schlussphase weitere Möglichkeiten nicht nutzen konnte, bejubelten die Gäste einen hart erkämpften Dreier. (CHRIS)

Glött II – TV Gundelfingen 2:2. Die Lilien erkämpfen sich spät einen Zähler. Zur Halbzeitpause sah es noch stark nach einem Auswärtssieg des TV Gundelfingen aus. Die Gäste führten da relativ sicher 2:0 und kontrollierten das Geschehen. Doch die Truppe von Trainer Andreas Funk hatte das große Kämpferherz der Lilien unterschätzt. Im Aufsteigerduell traf Elias Frei zum schnellen 0:1 (4.). Auch in der Folge agierten die Turner tonangebend und kamen immer wieder zu Chancen. In der 20. Minute erhöhte der aufgerückte Verteidiger Tobias Weng nach einem Eckball aus nächster Nähe – 0:2. Nach dem Wechsel richteten sich die Glötter neu aus und wurden auch für ihren Aufwand belohnt. Simon Ansbacher schnappte sich die Kugel zum 1:2-Anschlusstreffer (52.). Der Gast, zuvor schon im Verwaltungsmodus, tat sich nun schwer. Der umjubelte Ausgleich fiel in der Nachspielzeit, als Maxi Krist nach einem Eckball zu Fall gebracht wurde. Referee Özcan Tek entschied auf Elfmeter, den Stephan Schmid verwandelte. (RÖB)

Kickingen – Bächingen/FCM 4:0. Die Heimelf kam gut in die Partie und hatte bereits in der 1. Minute das Führungstor auf dem Fuß. Dominik Wörle scheiterte an Gästekeeper Tom Lang. Das 1:0 machte dann Jonas Manier nach schönen Steckpass von David Löffler (17.). Die Bihler/Manier-Elf erspielte sich weitere gute Chancen, scheiterten aber immer wieder am starken Gästekeeper Tom Lang. Die zweite Halbzeit begann mit weniger Tempo. Kicklingen versäumte es, den Sack vorzeitig zuzumachen. Die Gäste kamen während einer Zeitstrafe der Heimelf etwas besser ins Spiel. Auf SVK-Torhüter Stefan Besel war aber Verlass, der zweimal stark parierte. In der 83. Minute erlöste Jonas Manier die Gastgeber nach Vorarbeit von David Löffler mit dem 2:0. Eine Zeigerumdrehung später legte Dominik Wörle quer auf Simon Gaugler – 3:0. Direkt vor dem Schlusspfiff stellte Mario Meier mit einem strammen Schuss in den Knick den 4:0-Endstand her. (TIRE)

Aislingen – TGB Günzburg 2:4. Das zweite Spiel in Folge endete für die Aislinger punktlos. Dabei sah es anfangs ganz gut aus. Tom Wagner steckte das Leder mit letzter Kraft auf Niklas Hahn durch: 1:0 (5.). In der 19. Minute glich Abdulkadir Özdogan aus. SVA-Keeper Kevin Abold bewahrte seine Farben vor Seitenwechsel zweimal vor einem Rückstand. Nach der Pause verpassten Tom Wagner und Spielertrainer Christoph Bronnhuber das mögliche 2:1. Nachdem in der ersten Hälfte bereits der Aislinger Mittelfeld-Anker Johannes Böck verletzt ausgewechselt werden musste, fiel in der 76. Minute auch noch der SVA-Keeper aus. Die Gäste übernahmen nun das Ruder und gingen durch einen Elfmeter (Firat Ece) in Führung. Hakan Polat erhöhte auf 1:3 (84.). In der Schlussminute fielen das 2:3 durch Tom Wagner und der 2:4-Endstand durch Cihan Ay. (EST)

Kreisklasse Nord 2

Donaumünster – Schretzheim 4:2. In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Team ein Spiel auf Augenhöhe und der Halbzeitstand von 1:1 ging in Ordnung. Der BCS kam besser in die Partie. In der 21. Minute war Ardian Hoti zur Stelle und traf nach Vorarbeit von Martin Schromm zum 0:1. SVDE-Spielertrainer Jürgen Sorg bediente nach einer halben Stunde Marco Ritter, der zum 1:1 in die lange Ecke traf. Nun waren die Kleeblätter von der Rolle. Nach der Pause fiel Laurin Bumberger nach einem Freistoß der Ball vor die Füße – 2:1. Donaumünster war nun das bessere Team, vom BCS kam zu wenig. In der 73. Minute erhöhte Ritter mit seinem zweiten Treffer auf 3:1. Sorgs 4:1 nach 85 Minuten entschied die Partie. Das 4:2 durch Vincent Danzer in der 90. Minute fiel zu spät. (MÜDA)

Lutzingen/SCU – Tapfheim 2:2. Mit einer überragenden Mannschaftsleistung dominierten die Platzherren über weite Strecken die Partie, erspielten sich in der ersten Hälfte die klareren Chancen und boten Tapfheim von Beginn an Paroli. Dabei setzte sich wiederholt Zweifach-Torschütze Lukas Reiser in Szene. In der SG-Abwehr gefiel Manuel Brückner. Nach 20 Minuten hatte Dennis Mantei den Führungstreffer auf dem Fuß, hob das Leder aber knapp übers Tor. Im Gegenzug parierte Keeper Sebastian Knötzinger stark. Reiser erzielte die Führung für Lutzingen/Unterringingen (34.): Nach Zuspiel von Dennis Mantai traf er aus der Drehung ins Eck. Fabian Weißenburger glich kurz vor der Pause aus. Die SG kam konzentriert und engagiert aus der Kabine. Der agile Reiser sorgte aus 16 Metern platziert für die erneute Führung (52.). In der 70. Minute musste Dennis Mantai verletzt vom Platz. Die hektische Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten sah einen glücklichen 2:2-Ausgleich der Gäste: halb Eigentor, halb Lukas Zwerger (78.). (HP)

Kreisklasse Nord 1

Bissingen – Minderoffingen 3:3. In den letzten acht Minuten verspielte Bissingen den sicher geglaubten Sieg. Die Hausherren begannen engagiert und knüpften die gute Leistung der Vorwoche an. Das erste Tor erzielten jedoch die Gäste. Bernd Wolf wurde nicht energisch angegriffen – 0:1 (8.). Der verdiente Ausgleich ging auf das Konto von Noah Ganzenmüller (23.), der einen schönen Spielzug mit Christian Szepan und Samuel Thurian per Flachschuss ins rechte Eck vollendete. Nach der Pause zog Samuel Thurian aus 25 Metern zum 2:1 ab (50.). Die bislang gut agierenden Hausherren spielten nun zu passiv, kamen aber in Unterzahl (Zeitstrafe Samuel Thurian) zum 3:1: Tobias Linder bediente Daniel Braun und dessen Hereingabe verwertete Philipp Fieger (79.). Die Gäste steckten nicht auf und wurden belohnt. Einen Foulelfmeter verwandelte Maximilian Stimpfle zum 3:2-Anschluss (83.). Die Hausherren konnten einen langen Ball nicht klären, der Pascal Wolfschläger vor die Füße fiel – Keeper Julian Starnecker hatte beim 3:3 keine Chance (90.). (WM)