Vom Mangel in die Fülle – Störche im Landkreis Dillingen

Störche im Landkreis Dillingen – bei dem Thema geht Harald Böck augenblicklich gut 20 Jahre zurück. „Da hat es bei uns im Landkreis praktisch keinen Storch mehr gegeben.“ Der Lauinger Naturschutzwächter und Vogelbeobachter erinnert sich an Storchenräder und Gestelle, weiße Lackfarbe auf den Dächern und die Umgestaltung von Wiesen in Biotope – alles Maßnahmen, um Störche zum Bau eines Nestes und zum Bleiben zu motivieren. Mittlerweile sind sie da, in großer Zahl, und sie scheinen immer weniger in den Süden ziehen zu wollen.

