Vom Radelspaß bis zur Oldtimer-Schau: Ein Mega-Event-Wochenende steht im Kreis Dillingen an

Dem Landkreis Dillingen steht ein Wochenende voller großer Events bevor, bei dem für jeden und jede etwas dabei sein dürfte: von Feuerwehrfesten über eine Oldtimershow, bunte – und neue! – Märkte ist alles dabei. Der mit Abstand wohl größte Besuchermagnet dürfte allerdings der Donautal-Radelspaß werden, der erstmals seit zwei Jahren wieder stattfindet. Ein Überblick.

Wittislingen und das Egautal verwandeln sich in ein Mekka für Radbegeisterte. Der Haupttag mag zwar Sonntag sein, doch den Auftakt macht bereits der Samstag. Dann findet das Anradeln statt, zum Warmwerden für alle, die am Sonntag richtig in die Pedale treten wollen. Ab 17 Uhr startet das Programm auf dem Schulgelände in Wittislingen. Die große „Umsonst & Draußen“-Party macht Stimmung für den nächsten Tag. Drei Musik-Acts treten auf, bis 2 Uhr nachts soll die Party dauern. Am Sonntag um 10 Uhr geht es dann los mit dem Mega-Event, auf das man in Wittislingen seit Monaten hinfiebert: Bei der Zentralveranstaltung gibt es viele bunte Aktionen zum Mitmachen, Kulinarik und ein großes Bühnenprogramm. Auch die Vitalmeile ist wieder dabei. Drei Strecken haben die Organisatoren für dieses Jahr vorbereitet: die Donautal-L (50 Kilometer), die Donautal-M (33 Kilometer) und die AOK-Familienrunde (13 Kilometer). Entlang der für andere Verkehrsteilnehmer gesperrten Strecken warten ebenfalls viele bunte Aktionen, 34 sind es insgesamt. Aufgrund einer Baustelle ist die Ortsdurchfahrt Wittislingen derzeit für den Verkehr gesperrt. Teilnehmende werden gebeten, ausschließlich die ausgewiesenen Park&Bike-Parkplätze zu nutzen. Sollten einzelne Parkflächen bereits belegt sein, stehen weitere Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

In Bächingen findet der Apfelmarkt statt, in Lauingen ein Feierabendmarkt

Wer am Sonntag die Donautal-L entlangfährt, schafft es unter anderem bis nach Bächingen und kann direkt einen Halt einlegen. Denn dort findet der Apfel- und Kartoffelmarkt im Mooseum statt. Bei den rund 40 Fieranten dreht sich alles um Regionales, Selbstgemachtes und Bio-Produkte, von Obst und Gemüse, über Säfte, Spirituosen, Werkzeug und Deko-Artikel. Im Innenhof lässt es sich gemütlich sitzen, musikalisch begleitet von den Brenztalmusikanten und Hans-Dieter Mack. Experten vom Kreisverband für Gartenbau und Landespflege sind ebenfalls zu Gast. Wer einen Apfelbaum zu Hause hat und die Sorte nicht kennt, bringt mindestens fünf Früchte mit und kann erfahren, um welche Sorte es sich handelt. Auch Kinderprogramm und eine Pflanzentauschbörse gibt es wieder. Stattfinden wird der Markt am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr. Im Ort sind wegen des Radelspaßes einige Straßen gesperrt. Für diejenigen, die mit dem Auto kommen, gibt es zusätzliche Parkplätze: Einseitig an der Gundelfinger Straße und Sontheimer Straße, auf dem Urle-Gelände – Gundelfingerstr. 8, auf dem Fetzer-Gelände, gegenüber Getränke Gross und auf dem Betriebsgelände der Firma Meck – Westendstr. 4a.

Icon vergrößern Der Apfel- und Kartoffelmarkt in Bächingen zieht jedes Jahr viele Besucher und Besucherinnen an. Foto: Dominik Bunk (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Apfel- und Kartoffelmarkt in Bächingen zieht jedes Jahr viele Besucher und Besucherinnen an. Foto: Dominik Bunk (Archivbild)

Lauingen wartet wiederum am Samstag mit einer Premiere auf: Zum ersten Mal findet der Feierabendmarkt in Form eines Kunsthandwerkermarkts statt. Die Auswahl reicht von Schmuck, Keramik und Holzarbeiten bis zu Handarbeiten, Textilien, Malerei, Dekoartikeln oder kreativen Upcycling-Ideen. Von 17 bis 22 Uhr ist auf und um den Marktplatz einiges geboten. Einen „Marktbummel mit einem Hauch italienischem Flair“ verspricht die Stadt. Neben dem Markt findet auch eine lange Einkaufsnacht in den Geschäften der Altstadt statt.

Ebenso ist im Raum Wertingen einiges geboten. Neben den Feuerwehrfesten in Unterthürheim und Zusamaltheim, die jeweils von Freitag bis Sonntag stattfinden (wir berichteten), wird am Sonntag auch auf dem großen Parkplatz vor der Schwabenhalle in Wertingen einiges los sein. Der Motorsport Club Lech-Schmuttertal veranstaltet das zweite Oldtimertreffen. Mit dabei sind Autos und Motorräder, die vor 2000 gebaut wurden. Angemeldet haben sich etwa schon Fahrer mit Oldtimern von der NSU Quickly über den BMW R 25 mit Seitenwagen, vom Ford A, Baujahr 1928, OPEL P 4, Baujahr 1936, bis zum Audi 80 Coupe oder Rolls-Royce. Dem Veranstalter zufolge seien sehr viele seltene Fahrzeuge dabei.

Icon vergrößern Beim Oldtimertreffen in Wertingen werden wieder einige Raritäten zu sehen sein. Foto: Motorsport Club Lech-Schmuttertal Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beim Oldtimertreffen in Wertingen werden wieder einige Raritäten zu sehen sein. Foto: Motorsport Club Lech-Schmuttertal

Gerne geben die Oldtimerbesitzer Auskunft über ihr Fahrzeug und öffnen auch die Motorhauben. Obendrein besteht die Möglichkeit, an einer Oldtimerausfahrt teilzunehmen: einer 50 Kilometer langen Tour, die auf ruhigen Nebenstraßen rund um Wertingen führt. Gegen ein Startgeld von 20 Euro sind die Fahrtunterlagen samt Startnummer im Meldebüro zu erhalten.

Start der Ausfahrt mit Fahrer- und Fahrzeugvorstellung ist um 11 Uhr an der Einfahrt zur Schwabenhalle, die Rückkehr ist gegen 13.30 Uhr geplant. Um 15 Uhr folgt eine Prämierung. Preise gibt es für das interessanteste Motorrad, Coupé, Cabrio und US-Car, den interessantesten Kleinwagen, die interessanteste Limousine und den schönsten Vorkriegsoldtimer. Besucherinnen und Besucher können auf dem Gelände kostenlos parken, es gibt Speisen und Getränke. Berichte vom Treffen werden von der Internet-Radio-Station NWW (www.radio-nww.de) gesendet.

In Höchstädt finden Herbstmarkt, BRK-Aktionstag und Stadtlauf statt

Nebenan in Höchstädt ist am Sonntag ebenfalls viel los. Um 10 Uhr startet der Herbstmarkt, ab 12.30 Uhr werden auch die Geschäfte geöffnet haben. In der Bachgasse findet der Deckenflohmarkt für Kinder zwischen 13 und 17 Uhr statt. Die örtlichen Vereine werden verschiedene Aktionen anbieten. Besonders wird es ab 10 Uhr bei der BRK-Bereitschaft in Höchstädt, die mit einem Aktionstag „100 Jahre BRK – 100 Jahre gelebte Hilfsbereitschaft“ feiert. Es gibt eine Hüpfburg, in der Bachgasse werden die Einsatzfahrzeuge und die Ausrüstung der Fachdienste im Katastrophenschutz zu sehen sein. Um 14 Uhr beginnt dann der Höchstädter Stadtlauf. Zwischen 11 und 13.30 Uhr können die Startnummern am Marktplatz abgeholt werden. Die Siegerehrung ist gegen 16 Uhr am Marktplatz geplant. Die Anmeldung ist vorab unter media-weiss.de möglich.

Musikalisches Programm: Konzert des Lanzinger Trios in Syrgenstein

Wer für Samstagabend noch auf der Suche nach musikalischem Programm ist, kann einen Blick nach Syrgenstein werfen. Das Lanzinger Trio – beheimatet in der Stubenmusik mit Hackbrett, Zither und Gitarre – hat sich für das vom bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst geförderten „Tonkünstler LIVE special“-Projekt etwas einfallen lassen: Bei drei Konzerten unter dem Motto „Dahoim“ im jeweiligen Heimatort wird die Augsburger Sängerin Isabell Münsch das Trio auf der Bühne unterstützen. Dadurch kommt ein ganz neues Programm zustande. Die Verbundenheit zur Heimat soll sich darin widerspiegeln. Das erste der drei Konzerte findet am Samstag, 13. September, im Foyer der Bachtalhalle statt. Beginn ist um 20 Uhr. Karten können unter mail@saitentrio.de oder 09077/700056 reserviert werden. Weitere Infos gibt es auf der unter www.saitentrio.de.

Icon vergrößern Das Lanzinger Trio tritt in Syrgenstein gemeinsam mit der Sängerin Isabell Münsch auf. Foto: Lanzinger Trio Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Lanzinger Trio tritt in Syrgenstein gemeinsam mit der Sängerin Isabell Münsch auf. Foto: Lanzinger Trio

Weiteres Programm bietet der bundesweite Tag des offenen Denkmals am Sonntag. In Dillingen öffnet etwa der prachtvolle Goldene Saal. Von 13 bis 17 Uhr ist er frei zugänglich. Die Basilika St. Peter ist von 7 bis 19 Uhr geöffnet.