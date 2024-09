Von Herbst- und Radiomarkt bis Bluegrass-Festival: Das ist los am Wochenende im Kreis Dillingen

Icon Vergrößern Ein Radio- und Funkflohmarkt findet am Samstag in Wertingen statt. Foto: Otto Killensberger (Archivbild) Icon Schließen Schließen Ein Radio- und Funkflohmarkt findet am Samstag in Wertingen statt. Foto: Otto Killensberger (Archivbild)

Es darf getanzt, gesungen und natürlich gefeiert werden: Am kommenden Wochenende steigt wieder das große Bluegrass-Musik-Festival im Kulturgewächshaus Birkenried. Seit 2009 veranstalten die Country & Western Friends Kötz das Event, das nun von 6. bis 8. September bereits zum 15. Mal stattfindet. Musiker aus den USA, England und Deutschland können hautnah erlebt werden. Das Programm sieht vor: Am Freitag, 6. September, treten Rüdiger Helbig & Huckleberry Five und die international besetzte Formation „Grass Root Ties“ auf, die seit 40 Jahren eng mit den „Countries“ in Kötz verbunden sind.

Das ist beim Bluegrass-Festival in Birkenried alles geboten

Am Samstag, 7. September, beginnt der zweite Festivaltag um 14 Uhr mit dem Kötzer Bluegrass Café und der „offenen Bühne“ im Wintergarten oder bei schönem Wetter Open Air. Ab 17.30 Uhr startet der Konzertabend mit der Old Time Band „Wings on Strings“ und der Grey Eagle Bluegrass Band. Den Abschluss bildet die aus Colorado stammende Band „Brandywine & The Mighty Fines“. Die Konzerte am Freitag- und Samstagabend sind bereits ausverkauft, teilt Bernhard Eber vom Kulturgewächshaus mit. Plätze seien nur zu ergattern, wenn jemand seine Teilnahme absage.



Nach dem Gottesdienst am Sonntag, 8. September, um 10.30 Uhr mit Pfarrer Volker Haug aus Wertingen spielen anschließend "Grey Eagle" und "Wings on Strings" zum Country-Frühschoppen mit Weißwurst-Frühstück auf. Ab 14 bis 16.30 Uhr geht es mit der Sonntagsmatinee weiter. „Brandywine & The Mighty Fines“ präsentieren eine vielfältige Mischung aus „Twang-Grass“, „Sweetgrass“ und „Tonkgrass“.

Großer Herbstmarkt in Höchstädt

Auch in Höchstädt ist am Sonntag, 8. September, so einiges geboten. Es ist Herbstmarkt. Ab 10 Uhr bieten die Fieranten alles rund um Design und Selbstgemachtes, Haushaltswaren, Lederwaren, frische Bratwürste und viele weitere Angebote an. Die Einzelhändler in der Innenstadt öffnen ab 12.30 Uhr. Für die Kinder gibt es kostenloses Karussellfahren auf dem Marktplatz, eine Hüpfburg und ab 13 Uhr kann man sich im Torwandschießen versuchen. Und: In der Bachgasse findet ein Deckenflohmarkt statt.

Es gibt weitere Highlights an diesem Tag: der Stadtlauf Höchstädt – für Kinder. Es gibt zwei Kurzstrecken für die Kleinen und natürlich Medaillen. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Marktplatz. Der Historische Verein Höchstädt bietet Kaffee und Kuchen vor dem Heimatmuseum an sowie eine kostenfreie Führung um 14 Uhr. Bei Interesse auch noch zusätzlich um 16 Uhr. In der Bachgasse werden wertvolle Stücke des Nachlasses Dr. Minas und Rosemarie Diemer verkauft. Die SSV Höchstädt stellt ihr Angebot, besonders ihre Abteilung Kidssport vor.

In Wertingen kommen am Sonntag dagegen Sammlerfreunde auf ihre Kosten. Es findet die Briefmarkenschau mit Tauschtag im Foyer der Stadthalle Wertingen von 9 bis 14 Uhr statt. Neben Bildpostkarten erwartet die Gäste ein Mix der verschiedensten Sammelgebiete auf 40 Ausstellungstafeln. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Sammler ist für jeden etwas dabei. Für Kinder gibt es einen kostenlosen Wühltisch. Es werden auch Briefmarken und Belege von Händlern und Vereinsmitgliedern zum Kauf angeboten. Der Eintritt ist frei.

Radio- und Funkflohmarkt in Wertingen

In der Zusamstadt findet am Samstag, 7. September, zudem der Radio- und Funkflohmarkt statt – und zwar von 8 bis 13 Uhr in der Grundschule Wertingen gegenüber vom Radio- und Telefonmuseum. Bereits zum zehnten Mal ist dieser Trödelmarkt besonderer Art angesetzt. Denn die Geschichte des Radios, das im vergangenen Jahr seinen 100. Geburtstag feierte, ist so vielfältig und interessant, dass es mittlerweile viele Rundfunkfreunde gibt, die sich dieser Sache verschrieben haben. Während des Flohmarkts hat auch das Radiomuseum in der Zusamstadt außerplanmäßig geöffnet.

In Steinheim wird am Samstag und Sonntag das traditionelle Dorffest gefeiert. Die Freiwillige Feuerwehr verspricht an beiden Tagen kulinarische Köstlichkeiten, Musik und gute Laune. Los geht's am Samstag um 18 Uhr am Feuerwehrhaus. Gute Stimmung ist auch beim Koppelfest am Wochenende in Holzheim garantiert. Dazu laden die Reitabteilung des SV Holzheim und das Gestüt Wagner ein. Am Samstag gibt es ab 20 Uhr Country-Musik mit P.G. Rider & The Rusty Boys, Tischreservierungen sind per Mail an svh-reiten@gmx.de möglich. Der Ponytag am Sonntag beginnt um 14 Uhr mit einem bunten Programm – von Reitvorführungen bis zum Kinderschminken.

Tag des Denkmals im Landkreis Dillingen

Einmal da hinkommen, wo sonst niemand hinkommt. Das verspricht der Tag des offenen Denkmals. Im Kreis Dillingen sind bei der bundesweiten Aktion zwar einige Denkmäler dabei, die man auch ohne einen solchen Tag hätte besichtigen können. Doch bei speziellen Führungen öffnet sich dann aber doch noch so manche Tür, die sonst verschlossen bleibt.

Das ist am Sonntag, 8. September, geboten: Führung durch das Franziskanerinnen-Museum: Schwester Edith Krupp führt durch die Sammlung. Beginn ist um 14.30 Uhr; Einblicke in die ehemalige Universität in Dillingen: Um 14 und 15.30 Uhr geht es los. Treffpunkt ist der Arkadenhof; die Basilika St. Peter in Dillingen und ihre Silberkammer: Führungen finden um 14 und 17 Uhr statt; Studienkirche Dillingen: Führungen gibt es stündlich von 14 bis 17 Uhr ohne Voranmeldung; Schloss Dillingen: Die Führungen finden stündlich zwischen 13 und 16 Uhr statt; das Künstlerhaus von Lothar Schätzl: Das Dillinger Haus kann an diesem Tag im Rahmen von zwei Führungen um 10 Uhr und um 15.30 Uhr besichtigt werden; Einen weiteren Sakralbau kann man mit der Stadtpfarrkirche in Höchstädt besichtigen: Um 14.30 Uhr startet eine Führung mit Kreisheimatpflegerin Christine Hitzler.