So liefen die Wahlen im Kreis Dillingen: Von Auszählung bis Zeitdruck

Bei Thomas Strehler sind am Wahlabend alle Ergebnisse im Dillinger Landratsamt zusammengeführt worden. Was gut gelaufen ist und wie es nun weitergeht.

Es war eine Anspannung bis zum Schluss - und zwei Gemeinden machten es dabei besonders aufregend. Blindheim im Landkreis Dillingen und Nordendorf im Landkreis Augsburg haben am längsten am Sonntag ausgezählt. Erst kurz nach 22 Uhr waren dann alle Ergebnisse da, wie Thomas Strehler, Stimmkreisleiter erklärt. Der Schretzheimer leitet seit 2020 die zuständige Abteilung im Landratsamt. Für ihn war es die erste Landtags- und Bezirkswahl als Stimmkreisleiter. Bei der Bundestagswahl 2021 war er bereits Kreiswahlleiter.

Thomas Strehler, Schretzheim, leitet die Wahl

Und die Wahl am Sonntag hatte es in sich. Immerhin rund 2200 Ehrenamtliche waren für den Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen im Einsatz. Nach 18 Uhr sind alle Ergebnisse aus den circa 200 Wahllokalen zwischen Gablingen und Zöschingen bei Thomas Strehler und seinem Team im Landratsamt eingetrudelt. Insgesamt, so Strehler, sei man "mit dem Verlauf des Wahlabends zufrieden". Es habe auch keinerlei Auffälligkeiten in den Orten gegeben, sprich Probleme oder Ähnliches.

Aus Altenmünster kam die erste Schnellmeldung

Am schnellsten die Stimmen ausgezählt und übermittelt, hat übrigens der Stimmbezirk Eppishofen (Gemeinde Altenmünster), wie Strehler mitteilt. Kurz nach 18.30 Uhr kam von dort die erste Schnellmeldung. Am längsten dauerte es im Briefwahlbezirk der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf. Erst nach 22 Uhr kam von dort die Meldung.

Auch in Blindheim hat es gedauert, auf Nachfrage bei Bürgermeister Jürgen Frank noch am Sonntagabend hieß es: "Es liegt auch an der Briefwahl. Das ist jede Menge." Möglicherweise müsse man bei der nächsten Wahl die Aufteilung der Wahlhelfer- und helferinnen anders machen. Aus Sicht von Thomas Strehler habe die Dauer der Auszählung "absolut im üblichen Rahmen für eine Landtags- und Bezirkswahl" gelegen.

Wie geht es jetzt weiter? "Der Stimmkreisausschuss wird am Donnerstag das Wahlergebnis des Stimmkreises feststellen. Ein amtliches Endergebnis liegt erst vor, nachdem der Landeswahlausschuss das Wahlergebnis für ganz Bayern festgestellt hat." Wie hoch die Fehlerquote lag, könne er bisher nicht sagen. Die Unterlagen würden nun erst geprüft werden.

