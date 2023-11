Landkreis Dillingen

Warum der Christbaum im Landkreis Dillingen dieses Jahr teurer wird

Plus Das wechselhafte Wetter hat den Tannen zu schaffen gemacht – auch im Kreis Dillingen. Doch auch andere Faktoren werden für die Christbaumanbauer zum Problem.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

Weihnachtsbäume so weit das Auge reicht: In Echenbrunn reihen sich die Nadelbäume auf sechs Hektar aneinander. Ob gerade einmal wenige Zentimeter oder schon einige Meter hoch gewachsen, auf der Fläche vom Gundelfinger "Christbaumstadel" von Josef Kränzle wachsen etwa 20.0000 Bäume. Doch dieses Jahr sind einige der Jungpflanzen aufgrund der heißen und trockenen Sommertage eingegangen. So wie auch andernorts in Deutschland. Etwa zehn Prozent haben es nach Kränzles Einschätzung dieses Jahr bei ihm nicht geschafft. Das sei mehr als sonst, aber noch im Rahmen. Seine Erklärung: "Bei uns in Gundelfingen sind die Böden so gut, da vertrocknet nichts." Dazu trage die große Humusschicht im Boden bei, die das Wasser speichere. Seit 25 Jahren betreibt Kränzle mit seiner Familie dieses Hobby im Nebenerwerb - und ist deshalb schon längst im Weihnachtsfieber.

Auch Christbaumanbauer in Gundelfingen erhöht Preis für Weihnachtsbäume

Kopfzerbrechen bereitet dem Christbaumanbauer dagegen die gestiegenen Preise für den Dünger. "Schweineteuer" sei dieser geworden, die Kosten hätten sich mehr als verdoppelt. Das hat Auswirkungen: "Der Meter Tanne wird dieses Jahr einen Euro mehr kosten", erklärt Kränzle, der nach eigenen Angaben einer der wenigen Weihnachtsbaumanbauer in der Region ist. Eine besondere Arbeit, die Menschen schätzen und dafür bis aus Neu-Ulm, Donauwörth oder Kempten nach Gundelfingen fahren, wie er erzählt. Wer Lust darauf hat, darf das ausgewählte Prachtstück auch selbst schlagen. "Die Leute sind überglücklich", sagt Kränzle. Nach seiner Beobachtung achten die Menschen in den vergangenen Jahren auch immer auf Nachhaltigkeit und fragen noch, woher die Bäume kommen.

