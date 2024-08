Was macht der Dillinger Bücherbus in der Lüneburger Heide?

Es gibt Zufälle, die kann man kaum glauben. Aber die Entdeckung, die Alfred Zeller in diesen Tagen gemacht hat, fällt eindeutig in die Kategorie: Gibt’s nicht, gibt’s nicht. Zeller hat sich bei unserer Redaktion gemeldet, weil er in seiner Heimat hoch im Norden von Deutschland auf etwas gestoßen ist, mit dem er wahrlich nicht gerechnet hat. Mitten in einem Garten in einem kleinen Ortsteil der Gemeinde Hanstedt, die am nördlichen bis östlichen Rand des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide beheimatet ist, steht ein Bus, auf dem in großen, blauen Buchstaben „Kreisfahrbücherei Dillingen a.d. Donau“ steht. Wie kann das sein? „Das habe ich mich auch gefragt“, sagt Alfred Zeller am Telefon.

Simone Fritzmeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bücherbus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lüneburger Heide Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis