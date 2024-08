Wechseltrickbetrüger sind im Landkreis Dillingen unterwegs

Am Samstag befuhr ein 19-Jähriger gegen 17.10 Uhr die Staatsstraße 2212 in südliche Richtung. Kurz vor der Einmündung nach Lutzingen stand ein brauner 3er-BMW mit britischer Zulassung (gelbe Kennzeichen). Der Geschädigte bot den beiden Insassen, einer Frau und einem Mann, seine Hilfe an. Die beiden fragten den 19-Jährigen nach Bargeld, da sie kaum mehr Kraftstoff im Tank hätten. Sie boten ihm hierzu weißrussische Rubel zu einem angeblichen Wechselkurs von 0,28 Euro je Rubel an. Der Geschädigte wechselte daraufhin zunächst vor Ort 110 Euro gegen 500 Rubel. Anschließend fuhren alle drei zu einer Bank, um dort weitere 1000 Euro gegen 5000 Rubel tauschen zu lassen. Im Nachgang stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei den weißrussischen Geldscheinen zwar um echte, jedoch wertlose Banknoten handelte, da Belarus zwischenzeitlich neue Banknoten eingeführt hat. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. (AZ)

Lutzingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Staatsstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis