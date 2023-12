Wie gefährlich ist der starke Schneefall im Kreis Dillingen?

Die Räumungsdienste waren im Kreis Dillingen am Wochenende rund um die Uhr unterwegs. Vor Waldspaziergängen wird gewarnt. Wird es durch Glätte erneut gefährlich?

Die starken Schneefälle und Minustemperatur die vergangenen Tage haben den Landkreis Dillingen in eine weiße Schneedecke gehüllt. Viele nutzen die vergangenen Tage, um einen Spaziergang durch die Winterlandschaft zu machen. Doch besonders im Wald lauert die Gefahr: Durch die hohen Schneelasten können Äste abbrechen und Bäume umfallen. Es ist Vorsicht geboten. "Wir warnen, dass die Leite nicht in den Wald gehen sollen", sagt die Stellvertreterin des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen und Leiterin des Bereichs Forsten Eva-Maria Birkholz.

Durch hohe Schneelast können Bäume im Wald im Kreis Dillingen umfallen

Die Wälder mit einer Fläche von 17.000 Hektar im Landkreis Dillingen haben mit den Schneemassen zu kämpfen. Denn der Nassschnee hat Birkholz zufolge einen hohen Wasseranteil und ist schwerer. Dadurch laste auf den Bäumen ein höheres Gewicht, insbesondere auf den Nadelbäumen, die mit ihren Nadeln eine größere Auflagefläche für den Schnee bieten.

Die Forstarbeiter des Amts sind am Montagvormittag noch unterwegs und prüfen die Lage in den Wäldern. Durch die umgeräumten Straßen ist es aber schwieriger, dort durchzukommen. Bisher sind laut Birkholz bis Montagvormittag noch keine größeren Vorfälle bekannt, wodurch Wege in den Wäldern versperrt sind. Es sei nicht überall gleich dramatisch gewesen. "Solche Verhältnisse wie in München und Oberbayern haben wir nicht." In der Landeshauptstadt sei man nicht auf den Wintereinbruch eingestellt gewesen, in Oberbayern habe es wiederum mehr geschneit.

Waldspaziergang im Landkreis Dillingen lieber erst wieder am Wochenende

Auch wenn die kommenden Tage Tauwetter angesagt ist, lautet der Ratschlag von Birkholz, erst am Wochenende wieder im Wald spazieren zu gehen. Denn der Schnee kann auf den Bäumen festfrieren. "Es kann jederzeit sein, dass etwas herunterbricht oder ohne Vorwarnung umfällt."

Zu einigen Unfällen kam es am Wochenende im Landkreis Dillingen auch wegen der Schneemassen. Ein Kleinbus rutschte auf der B16 bei Dillingen aufgrund der Glätte und zu hoher Geschwindigkeit von der Straße. Ein 21-Jähriger geriet auf Höhe der Abfahrt Donaualtheim mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, kollidierte mit der linken Leitplanke und geriet auf den Beschleunigungsstreifen der Gegenfahrbahn. Bei Gundelfingen sorgte die Glätte dafür, dass ein 24-Jähriger mit seinem Wagen die rechte Leitplanke touchierte.

Räumdienst beobachtet Wetter die kommenden Tage wegen Glatteis

Um die Straßen freizuhalten, waren der Dillinger Straßenmeisterei-Chef Klaus Huggenberger und seine Mitarbeitenden am Wochenende bis zu 24 Stunden im Einsatz. Huggenberger berichtet, dass sie das ganze Wochenende zusammen mit dem Kreisbauhof auf den etwa 450 Kilometer Staats- und Kreisstraßen sowie die B16 unterwegs gewesen sein. Viel Arbeit sei besonders von Donnerstagabend bis Samstag angefallen. "Wir hatten ab Sonntagnachmittag keine Schneefälle mehr, da hat es sich dann beruhigt", sagt Huggenberger, während er am Montagmorgen mit seinem Team schon am nächsten Einsatzort ist. Nach einem schweren Unfall auf der B16 zwischen Dillingen und Lauingen, bei dem ein 53-Jähriger gestorben ist, leitet die Straßenmeisterei am Vormittag den Verkehr nach Lauingen-Nord aus. "Das war doch jetzt einiges, auch mit dem Winter", gibt er zu.

Auch die kommenden Tage bleibt die Straßenmeisterei wachsam, da es eventuell regnen soll. "Die Fahrbahnen sind eiskalt, dann wird es spiegelglatt", befürchtet Huggenberger. Sein Team verfolge die Wettervorhersagen. Bei einer Regenvorhersage streue man vorbeugend.

Wintereinbruch im Landkreis Dillingen: Schneit es weiter?

Über das Wetter diese Woche kann der Wetterbeobachter Benjamin Grimm aus Lauingen mehr sagen. Der Mitarbeiter vom Bauhof der VG Syrgenstein hat am Wochenende ebenfalls viel gearbeitet und Schnee weggeräumt. Er kann sich nicht erinnern, wann man das letzte Mal im Dezember so viel Schnee in der Region gehabt habe. "Es war aber vorhersehbar, dass es winterlich wird", sagt Grimm mit Blick auf das Schneechaos in München. "Bei uns ist es aber glimpflich abgegangen, der Schnee war mehr zum Genießen", findet Grimm, der auch für den Deutschen Wetterdienst im Einsatz ist. Im Laufe der Woche werde es wieder milder und es gebe Tauwetter. Ab Dienstag könne der Schnee abtauen, ab Mittwoch wieder Temperaturen im Plusbereich geben. Große Niederschläge seien nicht in Sicht. Aber der Wetterbeobachter warnt, dass es nachts erneut Minusgrade könnte und es tückisch durch die Glätte werden könnte.