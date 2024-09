Wie man sich vor Betrug im Internet schützen kann

Wie schnell man im Internet auf Betrüger reinfallen kann, zeigt Martin Napiwotzky auf der vermeintlichen Website eines Musikhauses. Noch vor einigen Jahren konnte man Fake-Shops am schlechten Deutsch erkennen, das dort zu lesen war. Inzwischen sind die Täter – oder die von ihnen verwendete KI – der deutschen Sprache aber mächtig. Auch ein Impressum findet man. „Fake-Shops sind auf den ersten Blick nicht mehr erkennbar“, sagt der IT-Spezialist der Dillinger Kriminalpolizei. Und das ist nur eine von sehr vielen Maschen, mit denen Betrüger im Internet an Geld kommen.

Was Fake-Shops angeht, hat Napiwotzky einen Tipp parat: Genau auf die Zahlungsarten schauen. Echte Shops bieten mindestens drei, manchmal bis zu zehn Zahlungsarten an, Betrüger meist nur eine. So ist es auch bei dem angeblichen Musikhaus. Und: „Wenn ich den Verkäufer nicht kenne, würde ich mich zuerst über ihn informieren.“ Dazu rät Roland Hohenstatter, der bei der Polizeiinspektion Dillingen Internetbetrügereien bearbeitet. Auf der Seite handelsregister.de lässt sich über die Suchfunktion die Registernummer, das Registergericht und die Registerart eingeben und prüfen. Alle drei Angaben finden sich im Impressum des Shops. PI und Kripo arbeiten auf dem Feld des Cybercrime eng zusammen. Nur so hat man eine Chance.

Laut Hohenstatter bleibt die Zahl der Betrugsfälle im Landkreis auf einem konstanten Niveau. Niemand sei davor geschützt. Opfer seien Junge wie Alte. Verschiedene Maschen, so Napiwotzky, werden auf unterschiedliches Publikum zugeschnitten: Das reicht von Geldanlage im Internet bis hin zum sogenannten Sexpressing.

Anlagebetrüger beschäftigen die Polizei in Dillingen

Anlagebetrug: Mit solchen Internetseiten haben die Beamten aktuell öfter zu tun. Sie funktionieren ähnlich wie Fake-Shops, versprechen ihren Opfern einmalige Möglichkeiten zur Geldanlage mit exponentiellen Gewinnen. In einem Fall hätte der Investor nach zwei Wochen aus 250 Euro schon mehr als 700 gemacht. Napiwotzky hat das einmal durchgerechnet: „Nach einem Jahr hätte man mehr Geld, als es auf der ganzen Welt gibt.“ Die Beamten raten dazu, bei Geldgeschäften nur Seiten zu vertrauen, die man kennt. Und: Keinen Werbeanzeigen im Internet vertrauen. Wie bei anderen Maschen gilt außerdem: Wenn der angebliche Broker nur über Whatsapp Kontakt will, ist das verdächtig.

Spoofing: Das betrifft vor allem E-Mails und Telefonnummern. Betrüger täuschen einen Kontakt vor, sei es die Mailadresse eines Kollegen oder die Telefonnummer der Polizei, und melden sich so beim Opfer. Sogar den Spamfilter können sie umgehen. Im Posteingang der Mails wird dann die Mailadresse selbst nicht angezeigt, sondern nur der Name. So wirkt die Mail vertrauenswürdig. Der Tipp der Beamten: Kontaktinformationen anschauen, Mailadresse prüfen. Das geht einfach, indem man den angezeigten Namen anklickt. So öffnet sich die Mailadresse des Absenders. „Wenn die Adresse unglaubhaft wirkt, ist sie das in der Regel auch“, sagt Napiwotzky. Und: Ansprache beachten. Wer den Empfänger nicht direkt anspricht, sondern etwa „Lieber Kunde“ schreibt, ist verdächtig.

Was man beim Online-Banking beachten sollte

Online-Banking: Oft versuchen Betrüger, durch angebliche Nachrichten von Banken an Daten und Geld zu kommen. Das können massenhaft verschickte Mails sein, aber auch gezielte Angriffe, bei denen die Täter ihr Opfer zuvor ausspioniert haben. Wichtig ist: Echte Bankmitarbeiter verlangen niemals Zugangsdaten, TANs oder Ähnliches. Banken kontaktieren ihre Kunden außerdem nicht per Mail, sondern in ihren Online-Banking-Portalen.

Online-Zahlungsdienstleister: Dienstleister wie Paypal bieten sogenannte „Freundefunktionen“ an, mit denen man Geldbeträge an Bekannte schicken kann – ohne Gebühr. Gerade beim Einkauf bei privaten Anbietern kann das aber ein Problem werden: Betrüger bieten Waren an, der Käufer schickt das Geld, erhält die Ware aber nicht. Das Geld ist weg, der Zahlungsanbieter übernimmt keine Haftung. Generell empfiehlt Hohenstatter: „Nur Zahlungsmittel wählen, deren Modalitäten und Systeme man kennt.“ Nur so fallen Manipulationen auf. Ebenfalls wichtig: Keine fremden Links anklicken, Homepages von Zahlungsanbietern unabhängig von einem Link im Browser eingeben und die Kundenschutz-Informationen durchlesen.

„Hallo Mama/Papa“: Manchmal schicken Betrüger pauschal an sehr viele Empfänger SMS oder Whatsapp-Nachrichten, die mit Formulierungen wie „Hallo Mama, das ist meine neue Nummer“ losgehen. Es kann sich aber auch um gezielte Angriffe handeln. Meist täuschen die Täter eine Notsituation vor und wollen Geld. Wer eine solche Nachricht erhält und unsicher ist, sollte laut den Polizisten persönliche Rückfragen stellen, die nur Familienangehörige beantworten können.

Wie Täter beim sogenannten Sexpressing vorgehen

Erpressung und Sexpressing: Erpresser schlagen auf vielfältige Weise zu. Sie behaupten etwa, der Computer sei gehackt worden und verlangen Bezahlung. Manchmal nennen sie sogar Passwörter. Dann ist das zugrundeliegende Problem größer. (Deshalb: Regelmäßig Passwörter ändern, nicht überall das gleiche Passwort verwenden). Interessante Links: Auf den Seiten haveibeenpwned.com oder sec.hpi.de/ilc (Hasso-Plattner-Institut) kann man über die persönliche Mailadresse nachvollziehen, ob persönliche Daten im Internet bereits gestohlen wurden.

Das Sexpressing ist eine Sonderform der Erpressung. Vermeintliche Frauen schreiben junge Männer auf sozialen Netzwerken an, heucheln Interesse, verwickeln sie in Videochats, in denen sich das Opfer schließlich entblößt. Dann bricht der Videochat ab, es folgt eine Nachricht mit Bildern des Opfers, einschließlich Drohung: Man solle bezahlen, sonst werden die Fotos veröffentlicht. Auch wenn man sich bei dieser Masche besonders unter Druck gesetzt fühle, so Napiwotzky und Hohenstatter, solle man nicht bezahlen, sondern gleich zur Polizei gehen. In den meisten Fällen würden die Betrüger das Bildmaterial gar nicht veröffentlichen. „Damit würden sie ihr einziges Pfand aus der Hand geben“, erklärt Napiwotzky. Generell solle man keine Videochats mit Fremden anfangen.

Was den Beamten am wichtigsten ist: „In jedem Fall immer dran denken: Meine Heimatdienststelle der Polizei kann mir helfen.“