Landkreis Dillingen: Wie verbringen Sie die Urlaubszeit?

Landkreis Dillingen

Wie verbringen Sie die Urlaubszeit?

Um sich die Ferienzeit zu vertreiben, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Wir haben in Dillingen nachgefragt, wohin es die Menschen aus dem Landkreis zieht.
Von Adrian Gentner
    Wohin zieht es Menschen im Landkreis Dillingen in der Urlaubszeit? Wir haben nachgefragt.
    Wohin zieht es Menschen im Landkreis Dillingen in der Urlaubszeit? Wir haben nachgefragt. Foto: Sven Hoppe, dpa

    Es ist August und die Sommerferien in Süddeutschland sind bereits in vollem Gange. Mit der Ferienzeit einher geht auch die Urlaubszeit in den heißen Sommermonaten. Während es viele Reisefreudige zur Erholung zu beliebten Reisezielen wie Italien zieht, verbringen andere ihren wohlverdienten Urlaub lieber zu Hause. Wohin zieht es die Urlauberinnen und Urlauber aus dem Landkreis Dillingen? Wir haben in der Innenstadt nachgefragt.

