Wie verbringen Sie die Urlaubszeit?

Es ist August und die Sommerferien in Süddeutschland sind bereits in vollem Gange. Mit der Ferienzeit einher geht auch die Urlaubszeit in den heißen Sommermonaten. Während es viele Reisefreudige zur Erholung zu beliebten Reisezielen wie Italien zieht, verbringen andere ihren wohlverdienten Urlaub lieber zu Hause. Wohin zieht es die Urlauberinnen und Urlauber aus dem Landkreis Dillingen? Wir haben in der Innenstadt nachgefragt.

Urlaubszeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ferienzeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis