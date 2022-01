Will Fabian Mehring Dillinger Landrat werden?

Plus Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring, ist für die Nachfolge von Amtsinhaber Leo Schrell im Gespräch. Das sagt der 32-Jährige zu einer Landrats-Kandidatur.

Die Suche nach Kandidaten und Kandidatinnen für die Landratswahl am 15. Mai im Landkreis Dillingen nimmt Fahrt auf. CSU-Kreisvorsitzender Georg Winter hatte zu Wochenbeginn wissen lassen, dass die Christsozialen Oberbürgermeister Frank Kunz unterstützen würden, falls der Dillinger Rathauschef Landrat werden wolle. „Wenn Frank Kunz dies machen will, dann hat er die Unterstützung des CSU-Kreisverbands“, sagte der Landtagsabgeordnete gegenüber unserer Redaktion. Kunz wiederum betonte: „Was eine Kandidatur betrifft, steht meine Entscheidung fest.“ Dies werde er aber zunächst mit dem Kreisvorstand der CSU persönlich besprechen und danach öffentlich machen.