Yvonne Ripper ist neue Leiterin des Jobcenters Dillingen

Zum 1. Januar 2025 gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung des Jobcenters Dillingen. Michael Künast, der seit 1. April 2018 als Geschäftsführer tätig war, verlässt zum Jahresende das Jobcenter. Er wird Geschäftsführer des Jobcenters Augsburg Stadt.

Das Jobcenter ist eine gemeinsame Einrichtung der Arbeitsagentur Donauwörth und des Landratsamtes Dillingen mit 43 Mitarbeitenden. Es sichert derzeit den Lebensunterhalt von Menschen in etwa 1600 Haushalten, den sogenannten Bedarfsgemeinschaften. Aufgabe des Jobcenters ist die Gewährung des Bürgergelds an erwerbsfähige Personen und deren Unterstützung bei der Arbeits- oder Ausbildungssuche.

„Menschen in schwierigen Lebenslagen weitergeholfen“

Michael Künast sagt: „Wir konnten in den letzten Jahren sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis in schwierigen Lebensphasen weiterhelfen, denn das Jobcenter war ein verlässlicher Akteur bei der Bewältigung von großen Herausforderungen.“ So habe das Jobcenter beispielsweise in der Coronazeit viele Menschen finanziell unterstützt. Seit Juni 2022 stellt das Jobcenter die Sicherung des Lebensunterhalts der ukrainischen Geflüchteten sicher und begleitet diese bei der Suche nach einer Beschäftigung. Ab dem 1. Januar 2023 sei das Jobcenter mit der Einführung des Bürgergeldes erneut im Fokus gewesen. „Dies waren schon große und wichtige Aufgaben, die wir aber dank der engagierten Arbeitsweise meiner Mitarbeitenden gut meistern konnten“, wie Künast betont.

Landrat Müller: „„Ich habe Herrn Künast als Aktivposten kennen und schätzen gelernt“

Landrat Markus Müller dankte dem Geschäftsführer für seine Arbeit. „Ich habe Herrn Künast als Aktivposten kennen und schätzen gelernt“, sagte Müller. Der Jobcenter-Leiter habe einen wichtigen Beitrag im Landkreis zur Absicherung von Menschen in schwierigen Lebenslagen geleistet. Nach innen habe Künast die Verwaltungsorganisation modernisiert und digitale Dienstleitungsangebote ausgebaut. So wird beispielsweise die Jobcenter-App am 14. Januar 2025 gestartet.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Donauwörth, würdigte ebenfalls den Einsatz von Michael Künast und seinem Team. Die berufliche Integration von Bürgergeldempfängern, insbesondere der Geflüchteten, sei ein komplexer Prozess. Im November waren im Jobcenter Dillingen rund 1100 geflüchtete (davon 630 ukrainische) erwerbsfähige Personen gemeldet. Viele besuchen aktuell einen Integrationskurs, eine berufliche Schule oder absolvieren eine Ausbildung. „Rund 300 Geflüchtete sind tatsächlich arbeitslos und suchen einen Job. In diesem Jahr fanden bereits mehrfach Jobbörsen in Dillingen statt“, erläutert Paul. „Hand in Hand haben das Jobcenter und die Arbeitsagentur Dillingen diese erfolgreichen Veranstaltungen organisiert.“

Das Zepter übergibt Künast an keine Unbekannte. Yvonne Ripper war bereits von März 2018 bis Sommer 2022 als Geschäftsstellenleiterin der Agentur für Arbeit Dillingen tätig. Die letzten zweieinhalb Jahre hat sie als Teamleiterin der Berufsberatung vor dem Erwerbsleben für die Standorte Dillingen, Donauwörth und Nördlingen gearbeitet. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und möchte gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre fortführen und mich den neuen Herausforderungen stellen“, betonte Yvonne Ripper. Besonders Jugendlichen will sie einen guten Start ins Erwerbsleben ermöglichen. (AZ)