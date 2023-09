Landkreis

vor 1 Min.

Problem Lehrermangel: So ist die Situation im Landkreis Dillingen

Plus Derzeit wird viel über den Lehrermangel diskutiert. Zum Auftakt des neuen Schuljahres zeigt sich an den Schulen im Landkreis ein unterschiedliches Bild.

Von Taisia Matwejew, Taisia Matwejew, Elli Höchstätter Artikel anhören Shape

Unterrichtsausfall, Notlösungen und fehlende Lehrkräfte. So erlebten viele Schüler und Schülerinnen im Landkreis Dillingen das vergangene Schuljahr. Doch wie sieht es nun mit dem Lehrermangel aus? Bayerns Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) erklärte in einer Pressemitteilung, dass die Personalgewinnung eine große Herausforderung sei. „Dank unserer umfangreichen Maßnahmen stehen wir heute gut da“, so Piazolo. Laut einer Umfrage des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands und des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) ist derzeit in Bayern jede zehnte Lehrerstelle an allgemeinbildenden Schulen unbesetzt. Wegen dieser unterschiedlichen Einschätzungen hat unsere Redaktion direkt in einigen Schulen des Landkreises Dillingen nachgefragt.

Die besondere Lage der Donau-Realschule in Lauingen

Die Donau-Realschule in Lauingen hat ein Problem bei der Suche nach Lehrkräften. Wie Schulleiter Peter Hüttl erklärt, liege die Stadt in einer Randlage in direkter Nähe zu Baden-Württemberg. Da Lehrer und Lehrerinnen gerne in ihrer Region bleiben, sei es nicht leicht, genügend Personal zu finden. Doch Hüttl hatte es über verschiedene Portale und mithilfe von Mund-zu-Mund-Propaganda geschafft, alle Stellen zu besetzen. Für die Schule, die von 545 Kindern und Jugendlichen besucht wird, steht sogar noch eine Lehrerreserve zur Verfügung. Mit dieser Reserve, die in die Stundenzahl der Lehrkräfte eingerechnete ist, konnte im vergangenen Jahr so mancher Ausfall aufgefangen werden, berichtet Hüttl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen