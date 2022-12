Preisschock für Gemeinden im Landkreis: Strompreise steigen extrem

Plus Zahlreiche Orte nehmen an einer besonderen Ausschreibung teil und müssen nun hohe Strompreise zahlen. Ein Bürgermeister spricht von "Wahnsinn". Doch es gibt Hoffnung.

Johann Gebele, der Bürgermeister von Laugna, ist stinksauer. "Das ist der Wahnsinn", schimpft er. Gebele hatte wie viele andere Rathauschefs im Landkreis und aus ganz Bayern beim Stromeinkauf für seine Gemeinde auf eine spezielle Ausschreibung gesetzt. Das ging viele Jahre lang gut, doch heuer kamen dabei extrem hohe Preise heraus. Doch die Kommunen müssen diese zahlen. Die Folge: Diese Preise werden letztlich auch die Bürger und Bürgerinnen zu spüren kommen, da sie beispielsweise die Wasserpreise oder Kanalgebühren in die Höhe treiben werden.