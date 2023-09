Landkreis

Schultüten: Gebastelt, genäht oder gefilzt?

Plus Die Tüten müssen nicht immer nur aus Papier sein. Es gibt andere Möglichkeiten, wie Beispiele aus dem Landkreis Dillingen zeigen. Und einige Exemplare können sogar als Kissen weiterverwendet werden.

Bald geht es los. Die Schule startet. Wichtig für die ABC-Schützen ist dabei natürlich die Schultüte. Traditionell werden diese von den Kindern und den Eltern am Ende der Kindergartenzeit zusammen gebastelt. Mit der Zeit jedoch verändert sich diese Tradition. Im Kindergarten Gottmannshofen etwa kreieren die Kleinen ihre bunten Tüten nicht mehr gemeinsam mit den Erzieherinnen und Erziehern. „Die Eltern basteln lieber mit ihren Kindern zu Hause“, berichtet Renate Bunk. Eine andere Erzieherin aus dem Kindergarten Kunterbunt vermutet, dass in dem hektischen Zeitalter heute kaum Zeit mehr für das Fertigen von Schultüten bleibt.

Die Schultüten können anschließend anders verwendet werden

Jedoch heißt das nicht, dass den Eltern die Schultüten ihrer kleinen Erstklässler nicht am Herzen lägen. Ihnen ist es wichtig, dass die Tüten den Wünschen ihrer Kinder entsprechen. In diesem Jahr scheinen genähte Schultüten der Hit zu sein. Im Landkreis Dillingen sei der Trend bisher aber nicht gänzlich angekommen, berichtet die 24-jährige Anna Polzer. Seit neun Jahren ist die zweifache Mutter aus Dillingen mit ihrer Nähkunst selbstständig und näht seit diesem Jahr auch Schultüten. Unter dem Namen „Anna's Stoff und Fadenzauber“ verkauft Polzer ihre Produkte im Internet. Das Besondere an ihren Schultüten ist: Nachdem der Inhalt der Tüte genascht ist, dient das äußere der Schultüte als Kissenbezug und kann dann weiterverwendet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

