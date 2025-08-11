Verwechslung nach Badeunfall bei Finningen: Polizei korrigiert Angaben zum Unfallopfer

Wieder ist ein junger Mann an einem Badesee im Kreis Dillingen ums Leben gekommen. Am Sonntagmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Weiher nahe Finningen gerufen. Leider kam für den 22-Jährigen jede Hilfe zu spät. Inzwischen ist auch klar, dass es sich nicht, wie zuvor von der Polizei angegeben, um einen Geflüchteten gehandelt hat.

„Wir waren relativ schnell draußen“, sagt Wolfgang Piontek, Kreisvorsitzender der Wasserrettung. Ob davor schon Badegäste versucht hatten, den 22-Jährigen aus dem Wasser zu ziehen, könne er nicht sagen. „Der Freund des Betroffenen konnte selbst nicht schwimmen, aber genau erklären, wo er abgetaucht ist“, sagt Piontek. Das sei in einem solchen Falle auch sehr hilfreich für die Einsatzkräfte. Denn in einem Weiher oder See sei die Sicht unter Wasser schlecht. Eine ungefähre Beschreibung des Unfallsorts sei Gold wert.

Reanimation half nicht: 22-jähriger Kenianer verstirbt an Badeweiher bei Finningen

„Das Wichtigste ist ohnehin, schnellstmöglich den Notruf zu wählen“, sagt Piontek. Denn oftmals vergehe zu viel Zeit, bis die Umstehenden die Profis alarmieren. „Die Zeit, die fehlt, können wir nicht reinholen.“ Schnell ging es auch am Sonntag. Sieben bis acht Minuten, nachdem die Taucher ins Wasser gegangen waren, hatten sie den jungen Mann schon ans Ufer gebracht. Doch selbst das war zu spät. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der 22-Jährige noch vor Ort.

„Es nimmt einen schon mit, wir als ehrenamtliche Retter haben ja den Anspruch, Menschen helfen zu wollen“, sagt der Kreisvorsitzende der Wasserwacht. „Aber es ist jedem, der bei der Wasserrettung aktiv ist, bewusst, dass bei uns das Risiko relativ hoch ist, dass wir nicht rechtzeitig kommen.“ Die Notfallseelsorge sei am Sonntag vor Ort gewesen und habe sich um den Freund des Verunglückten und die Einsatzkräfte gekümmert. Dieser hat laut Piontek am Sonntag gesagt, dass sein Freund eigentlich schwimmen konnte. Er selbst sei am Ufer geblieben, weil er Nichtschwimmer sei.

Polizei: Betroffener des Badeunfalls doch kein Geflüchteter

Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, dass es sich bei dem 22-Jährigen um einen Geflüchteten gehandelt hätte. Am Montag kam dann seitens der Ermittler die Nachricht, dass diese Angabe falsch gewesen sei. Der junge Mann sei demnach aufgrund eines beruflichen Austauschprogramms im Landkreis Dillingen zu Gast gewesen. Sein Aufenthalt in der Region endete mit dem Unfall auf tragische Weise.

Was mit seinem Leichnam fernab der Heimat des jungen Mannes passieren wird, erklärt Marion Liebhardt, Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord: „Grundsätzlich entscheiden die Angehörigen über dessen Verbleib, nachdem die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind.“ Der Mann habe die kenianische Staatsangehörigkeit, man stehe mit seinen Angehörigen in Kontakt. So werde es grundsätzlich bei Menschen gehandhabt, welche keine deutsche Staatsbürgerschaft haben.

Der Vorsitzende der Kreiswasserwacht, Wolfgang Piontek jedenfalls, sieht die Anzahl der Badeunfälle leicht erhöht. Mit Blick auf die Wettervorhersage meint Piontek: „Was die Rettungsdienste betrifft, hoffen wir, dass wir nicht rausfahren müssen.“

Die Wasserwacht beaufsichtigt manche Seen im Kreis Dillingen und schiebt Schichten im Eichwaldbad. Ehrenamtlich. Je mehr Menschen Baden, desto unübersichtlicher werde es auch für die Helferinnen und Helfer, erklärt Piontek. „Manche meinen auch, sie können die Eigenverantwortung per Eintrittspreis im Schwimmbad an das Personal abgeben.“ Doch Verantwortung trage man noch immer selbst. Für sich und seine Kinder. (mit dbkd)