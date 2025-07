Vorfahrt genommen: Unfall mit hohem Sachschaden in Landshausen

An einer Straßenkreuzung im Syrgensteiner Ortsteil Landshausen sind am Freitagabend zwei Kleintransporter zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 58-Jähriger mit einem Kleintransporter in der Giengener Straße in Richtung Ringstraße unterwegs. Bei der Einfahrt in die Kreisstraße 1 habe der Mann einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, Fahrer eines anderen Kleintansporters übersehen. „Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge“, meldet die Polizei. Es sei hierbei ein geschätzter Sachschaden von rund 36.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)

