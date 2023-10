Die Landtagswahl ist im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen Männersache

Am 8. Oktober wird in Bayern der Landtag gewählt. Unter den zwölf Direktkandidaten in der Region findet sich keine einzige Frau.

Allmählich wird es ernst vor der Landtagswahl in Bayern. Nur noch gut fünf Wochen sind es bis zur Abstimmung am 8. Oktober. Und derzeit überschattet die Flugblatt-Affäre um Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger den Wahlkampf. Der Wahlkreisausschuss der Regierung von Schwaben hat inzwischen über die Zulassung der Kandidaten für die Landtags- und Bezirkswahl entschieden. Wie Regierungs-Pressesprecher Karl-Heinz Meyer informiert, wurden insgesamt 286 Kandidatinnen und Kandidaten von 13 Parteien für den Regierungsbezirk nominiert. Im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen bewerben sich zwölf Kandidaten um die Erststimme. Gendern ist hier nicht nötig, denn in der Region sind die Männer unter sich. Es findet sich im Stimmkreis keine Erststimmenkandidatin auf dem Wahlzettel. Bewerberinnen muss man bei der Zweitstimme suchen.

Am 8. Oktober können Wahlberechtigte auf den Stimmzetteln für den Landtag zwei Kreuze setzen: die Erststimme für die Wahl der aufgestellten Direktkandidaten und die Zweitstimme für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber aus den Listenwahlvorschlägen der Parteien. Wer von allen Direktkandidaten aus dem Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen die meisten Stimmen hat, zieht direkt in den Landtag ein. Bei der Zweitstimme können die Wählerinnen und Wähler einen weiteren Kandidaten oder eine weitere Kandidatin ankreuzen und somit Einfluss auf die Reihenfolge der Bewerber und Bewerberinnen der Wahlkreisliste nehmen.

Ein vorderer Platz auf der Liste verbessert die Chancen

Wer in der Liste weiter oben steht, hat dabei bessere Chancen auf einen Platz in München. Denn: Wenn ein Listenkandidat gleichzeitig ein Direktkandidat im Stimmkreis ist, aber nicht das Direktmandat bekommt, werden seine Stimmen mit denen in den anderen schwäbischen Stimmkreisen summiert. Trotzdem bedeutet ein Platz an der Spitze nicht immer zwangsläufig eine sichere Chance: Immer wieder gibt es Fälle, bei denen hintere Listenkandidaten nach vorn gewählt werden.

Anfang September sollen die Wahlbenachrichtigungen bei den Bürgern und Bürgerinnen eintreffen. Dies komme aber auf die jeweilige Kommune an, wie schnell die Unterlagen verschickt werden, informiert Stimmkreisleiter Thomas Strehler vom Dillinger Landratsamt auf Anfrage. Immer mehr Menschen haben in der Vergangenheit die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Am Wahltag selbst kann in der Zeit von 8 bis 18 Uhr abgestimmt werden. Der Ausschuss hat folgende 13 Wahlvorschläge für die Landtags- und Bezirkswahl zugelassen: CSU, Grüne, Freie Wähler, AfD, SPD, FDP, Die Linke, BP, ÖDP, Die PARTEI, Tierschutzpartei, V-Partei³ und Die Basis. Nur die Tierschutzpartei bietet bei der Landtagswahl im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen keinen Erststimmenkandidaten auf.

Das sind die Kandidaten für den Landtag im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen

Die CSU schickt den Höchstädter Manuel Knoll ins Rennen. Der 33-jährige Geschäftsführer soll nach der Vorstellung der Christsozialen Nachfolger des Abgeordneten Georg Winter werden, der sieben Mal direkt in den Landtag gewählt wurde und jetzt nicht mehr kandidiert. Die Grünen haben den Gundelfinger Constantin Jahn aufgestellt. Er ist Kinderpfleger von Beruf. Erststimmenkandidat der Freien Wähler ist der Landtagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion, Fabian Mehring. Der 34-jährige Meitinger rangiert zudem auf Platz zwei der FW-Liste. Für die AfD tritt der Donauwörther Ulrich Singer an. Der AfD-Landtagsfraktionschef ist Rechtsanwalt, er steht auf der Wahlkreisliste ebenfalls weit oben (Platz zwei). Die Sozialdemokraten haben Fabian Wamser aus Schwabmünchen nominiert. Der 29-Jährige ist Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Augsburg-Land und Fraktionschef der Sozialdemokraten im Augsburger Kreistag. Für die FDP kandidiert der Dillinger Nico Stegmayer. Der 21-Jährige stammt aus dem Bachtal, er ist als dualer Student beim 1. FC Heidenheim beschäftigt.

Weitere sechs Kandidaten bewerben sich am 8. Oktober im Landkreis Dillingen und dem nördlichen Landkreis Augsburg um die Erststimme: Bernd Edfelder aus Lauingen tritt für die Die Linke an. Der 54-Jährige ist Fahrer beim Roten Kreuz. Harald Eberhard kandidiert für die Bayernpartei. Er ist BP-Kreisvorsitzender in Augsburg-Stadt und Bezirksschatzmeister. Wolfgang Müller wirbt für die ÖDP um Erststimmen. Der Fernsehtechnikermeister wohnt in Welden. Patrick Leuchtle kandidiert für die Satirepartei Die PARTEI. Der Fachberater für Labor stammt aus Gablingen. Der Veröffentlichung eines Fotos hat Leuchtle nicht zugestimmt. Wilhelm Hartl aus Buttenwiesen tritt für die V-Partei³ an. Der 51-jährige Rentner kandidiert auch für den Bezirkstag. Benjamin Goßner aus dem Wertinger Stadtteil Roggden ist Erststimmenbewerber der Partei Die Basis. Der Gas- und Wasserinstallateur kandidiert ebenfalls für den Bezirkstag.

Auf der Liste kandidieren folgende weitere Bewerber und Bewerberinnen aus dem Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen: Lena Rasilier (CSU, Gerichtsvollzieherin, Thierhaupten), Sabine Müller (Grüne, Leiterin Aquise, Langweid), Elke Rathgeb (Freie Wähler, Pharmazeutisch-technische Assistentin, Dillingen), Max Ruchti (SPD, Industriekaufmann, Gundelfingen), Emine Lanzinger (FDP, Bautechnikerin, Lauingen), Karin Koschinski-Pohlmann (Die Linke, Rentnerin, Welden), Bernd Weissmann (Bayernpartei, Diplom-Ingenieur, Finningen), Andreas Lehnert (Bayernpartei, Metallbauermeister, Wertingen), Enver Duraku (Die PARTEI, Versuchsmechaniker, Lauingen).

