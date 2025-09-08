Laufen, Klettern, Kriechen: Villenbacher Hindernis-Strecke ist eine Herausforderung

Icon vergrößern Der Matsch war ebenfalls ein Begleiter beim Lauf im Zusamtal. Foto: André Kiener Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Matsch war ebenfalls ein Begleiter beim Lauf im Zusamtal. Foto: André Kiener

In Villenbach hieß es am Samstag wieder: Laufen, Klettern und Kriechen. Und das Hindernis-Rennen wurde erneut zu einem Riesenspektakel. Punkt 14 Uhr fiel der Startschuss zum diesjährigen „Skip and Crawl“ (deutsch Springen und Kriechen) des Sportvereins Villenbach. Etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starteten allein oder in Gruppen auf die anspruchsvolle Hindernisstrecke von sechs und zehn Kilometern. Als ältester Teilnehmer wagte der 62-jährige Helmut Ehrmann von den Schretzheimer Schützen das Abenteuer und erhielt für seine Topleistung einen Sonderpreis. Ebenso die Villenbacher A-Junioren als die zahlenmäßig größte Gruppe.

Ohne Muskelkraft ging nichts bei dieser Herausforderung. Foto: André Kiener

Die Route verlangte den Teilnehmern und Teilnehmerinnen wirklich alles ab: Schlammige Passagen, Schaumgruben, enge Kriechstrecken und zahlreiche Kletterelemente stellten die Ausdauer, Kraft und den Teamgeist der Sportler und Sportlerinnen auf die Probe. Schnell war klar: Hier ging es nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um Geschicklichkeit und jede Menge Muskelkraft.

Der Spaß steht trotz der sportlichen Herausforderung in Villenbach im Vordergrund

Trotz der sportlichen Herausforderung stand für die meisten der Spaß im Vordergrund. Ob einzeln oder in Gruppen – das gemeinsame Durchhalten und gegenseitige Anfeuern sorgten für ausgelassene Stimmung. Zuschauer entlang der Strecke spendeten den Läufern und Läuferinnen begeistert Applaus.

Der Spaß stand beim „Skip & Crawl" in Villenbach im Vordergrund. Foto: André Kiener

Organisiert wurde das Event vom Sportverein Villenbach, der mit zahlreichen Helfern und Helferinnen für einen reibungslosen Ablauf sorgte. Am Ende waren alle Sieger: verschwitzt, verschlammt, aber glücklich über die bewältigte Herausforderung. So auch ein Teilnehmer aus Lauingen, der von der romantischen Strecke durch das Zusamtal und Augsburgs Westliche Wälder sowie von den originellen Hindernissen begeistert war. „Die Durchquerung der Zusam war für mich ein besonderes Highlight“, sagte er unserer Redaktion.

Angetan war auch der älteste Teilnehmer Helmut Ehrmann. „Ich bin fast jedes Mal bei dieser Veranstaltung dabei“, erläuterte der Schretzheimer. Im Gegensatz zu einigen anderen „Gaudi-Läufern“ geht es Ehrmann auch um die Zeit. 1 Stunde und 16 Minuten brauchte der 62-Jährige für die Zehn-Kilometer-Strecke und landete damit in dem großen Teilnehmerfeld weit vorn auf Platz 31. Ehrmann zollt den Veranstaltern großes Lob. „Es wird immer besser, inzwischen gibt es auch eine professionelle Zeitnahme“, sagt der Läufer. Zudem ließen sich die Organisatoren immer neue Hindernisse einfallen. Schon der Einstieg bei „Skip and Crawl“ sei spektakulär, denn da gehe es durch ein Matschloch und zwei Autos. Wer nicht auf der Slackline über die Zusam balancieren möchte, könne sie auch durchschwimmen, erläutert Ehrmann. Ganz aus dem Stand die Strecke durchzuhalten, sei nicht einfach. Aber Ehrmann ist ein ambitionierter Läufer. In zwei Wochen möchte er beim Marathon am Brombachsee starten.

Die Stimmung bei „Skip and Crawl“ in Villenbach hat der Schretzheimer erneut genossen. Vor allem die Ankunft am Ende der Strecke sei ein Erlebnis. „Mit den vielen Zuschauern und Teilnehmern im Zieleinlauf ist das schon eine tolle Atmosphäre“, stellt der Ehrmann fest.

„Perfektion vom Aufbau, über den Ablauf bis zum Rahmenprogramm“

Zufrieden zeigte sich auch das Organisationsteam um Christoph Thoma, der die „Perfektion vom Aufbau, über den Ablauf bis zum Rahmenprogramm“ hervorhob. Für Thoma und sein Team wichtig: „Die komplette Veranstaltung lief unfallfrei ab, sodass die Rettungskräfte nicht zum Einsatz kamen.“

Geschafft: Das Schaumbad hat dieser Läufer zurückgelassen. Foto: André Kiener

Erfreulich sei auch die große Zuschauerresonanz im Start- und Zielraum auf dem Freilichtbühnenareal gewesen, wo schließlich auch für das leibliche Wohl aller gesorgt war. (mit ohn und bv)